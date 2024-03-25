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Две новые марки автомобилей вышли на рынок Ида-Вирумаа

Пеэтер Лиллевяли
, фотограф
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Увеличение предлагаемого на местном рынке ассортимента внедорожников и пикапов вызвало в пятницу живой интерес среди бизнес-клиентов.
Увеличение предлагаемого на местном рынке ассортимента внедорожников и пикапов вызвало в пятницу живой интерес среди бизнес-клиентов. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На состоявшемся в автосалоне на улице Парги в Йыхви клиентском дне были представлены две новые для здешнего рынка марки автомобилей. Если об "Isuzu" многие что-то слышали и в некоторых фирмах, где необходимы пикапы, автомобили этой марки тоже имеются, то KGM - это совершенно незнакомое название.

- По сути речь идет о старом знакомом с девяностых годов. Многим знакома представленная на здешнем рынке пикапов и внедорожников продукция старейшего, действующего с 1954 года корейского автопроизводителя "SsangYong", - сказал руководитель "Topauto Jõhvi" Тойво Лойде.

С изменениями отношений собственности решили изменить также название бренда. Но в то же время сохранились некоторые известные названия моделей, такие как "Rexton", "Korando" и "Musso". "Предлагается также совершенно новая модель, причем полностью электрическая", - отметил Лойде.

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