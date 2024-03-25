Две новые марки автомобилей вышли на рынок Ида-Вирумаа

На состоявшемся в автосалоне на улице Парги в Йыхви клиентском дне были представлены две новые для здешнего рынка марки автомобилей. Если об "Isuzu" многие что-то слышали и в некоторых фирмах, где необходимы пикапы, автомобили этой марки тоже имеются, то KGM - это совершенно незнакомое название.