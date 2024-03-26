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ПОИСК ⟩ В Нарве пропал сорокалетний мужчина

Северное побережье
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Пропавший в Нарве Дмитрий.
Пропавший в Нарве Дмитрий. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Идаская префектура Департмента полиции и погранохраны просит граждан помочь в поиске пропавшего в Нарве 40-летнего Дмитрия.

Близкий пропавшего сообщил в полицию во вторник, 26 марта, что телефон Дмитрия выключен, а местоположение мужчины неизвестно. Полицейские проверили все известные места, где Дмитрий мог бы находиться, но там его не нашли.

Дмитрий высокого роста, у него среднее телосложение и коричневые волосы.

Полиция просит всех, кто видел или увидит Дмитрия, дать знать об этом по телефонам 5866 7218 или 112.

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Нарва
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