Пытавший эстонца американец отправлен в тюрьму на 70 лет

В 2015 году 55-летний американец Росс Роджио был причастен к пыткам гражданина Эстонии и незаконному экспорту оружия в Иракский Курдистан, и суд США отправил Роджио в тюрьму на 70 лет.

Министерство юстиции США сообщило, что суд признал Роджио виновным в пытках гражданина Эстонии, а также что Роджио был причастен к незаконной перевозке оружия. Американец совершил преступления в Иракском Курдистане в 2015 году.

Роджио избил свою жертву и продержал в плену 39 дней. Жертва работала на оружейном заводе в Ираке. Роджио приказал похитить эстонца и удерживать его на военном объекте в Курдистане.

Он душил эстонца ремнем и приказал курдским солдатам избивать его. Похищенному гражданину Эстонии пришлось пережить и моральное насилие.

Роджио также участвовал в незаконной торговле оружием в регионе и при этом нарушал законы США об экспортном контроле.