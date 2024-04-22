В Нарве сгорел старый мебельный цех

В субботу, 20 апреля, в начале четвертого часа дня пожарных вызвали на нарвскую улицу Ору, где загорелось здание старого мебельного цеха. По словам сообщившего о пожаре человека, людей внутри не было.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия, одноэтажное здание было уже охвачено пламенем. Его потушили за двадцать минут, а именно в 15.35, как уточнили в Идаском спасательном центре.

Сгорел, по данным спасателей, бывший цех по покраске мебели, который уже не использовался. Выдвинуто предположение, что возгорание могло начаться из-за сварочных работ, производившихся с воротами здания.