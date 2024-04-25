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В Нарве автомобиль и водитель пострадали от столкновения со столбом на шоссе

Северное побережье
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Въезд в Нарву с запада по Таллиннскому шоссе. Иллюстративное фото.
Въезд в Нарву с запада по Таллиннскому шоссе. Иллюстративное фото. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На шоссе на въезде в Нарву с западной стороны пожилой водитель не справился с управлением машиной - и разбил ее о мачту уличного освещения. Пострадали все, включая стальную мачту.

Как сообщила полиция, 24 апреля вечером, в 19.05, в Нарве на Таллиннском шоссе у самой границы города автомобиль "Toyota Corolla Verso" съехал с проезжей части вправо и врезался в столб уличного освещения. Установлено, что машиной управлял 71-летний водитель.

На место происшествия прибыли полиция и медики. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу.

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