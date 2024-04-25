На шоссе на въезде в Нарву с западной стороны пожилой водитель не справился с управлением машиной - и разбил ее о мачту уличного освещения. Пострадали все, включая стальную мачту.
В Нарве автомобиль и водитель пострадали от столкновения со столбом на шоссе
Как сообщила полиция, 24 апреля вечером, в 19.05, в Нарве на Таллиннском шоссе у самой границы города автомобиль "Toyota Corolla Verso" съехал с проезжей части вправо и врезался в столб уличного освещения. Установлено, что машиной управлял 71-летний водитель.
На место происшествия прибыли полиция и медики. Скорая помощь доставила пострадавшего водителя в больницу.