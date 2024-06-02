Среди безработных меньше всего людей с профессиональным образованием

В апреле в Эстонии было 52 083 безработных - поровну мужчин и женщин. Большинство безработных, или 64,9 процента, были в возрасте 25-54 лет.

Наибольшее количество безработных в апреле имели базовое образование (18,2%) и общее среднее образование (22,6%). Меньше всего безработных было среди людей, получивших профессиональное образование вместе со средним образованием или просто профессиональное образование. Среди безработных они составили 0,2 и 0,1 процента соответственно. Безработных с докторской степенью также было 0,2 процента.