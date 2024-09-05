Тойлаский народный бег - одно из ида-вирумааских народных спортивных мероприятий с наиболее давними традициями - в эту пятницу состоится уже в 30-й раз.
Юбилейный Тойлаский забег поведет участников в вечерние сумерки в парк
Самая живописная трасса в Ида-Вирумааской серии забегов поведет бегунов и ходоков в вечерние сумерки в Оруский парк.
Стартующие от "Toila SPA" в 20.00 участники преодолеют трассы протяженностью 4 км или 7 км сначала по поселку вдоль улицы Пикк, а затем направятся в Оруский парк. 7-километровая трасса при этом поведет бегунов через Пюхайыги, где им предстоит крутой подъем от певческой сцены до здания школы. Заключительная часть обеих дистанций проходит по прибрежной трассе здоровья, в конце которой имеется серпантинный подъем, от которого уже рукой подать снова до места старта и финиша у спа. К финишу большинство участников придут в темноте, когда трассу будут отмечать обрамляющие ее свечи.
Перед отправкой участников на дистанции 4 км и 7 км запланирован также детский забег на 2 км, который стартует в 19.40. А еще десятью минутами раньше на трассу отправят участников малышового забега.
Тойлаский народный бег является одним из самых многолюдных мероприятий Ида-Вирумааской серии забегов. В прошлом году на всех дистанциях результат зафиксировали в общем 363 бегуна и ходока.
Тойлаский народный бег является предпоследним этапом нынешней Ида-Вирумааской серии забегов. Финалом серии станет Йыхвиский народный забег 14 сентября. Общим лидером по результатам пяти этапов является Андрей Шкубель.