Юбилейный Тойлаский забег поведет участников в вечерние сумерки в парк

Стартующие от "Toila SPA" в 20.00 участники преодолеют трассы протяженностью 4 км или 7 км сначала по поселку вдоль улицы Пикк, а затем направятся в Оруский парк. 7-километровая трасса при этом поведет бегунов через Пюхайыги, где им предстоит крутой подъем от певческой сцены до здания школы. Заключительная часть обеих дистанций проходит по прибрежной трассе здоровья, в конце которой имеется серпантинный подъем, от которого уже рукой подать снова до места старта и финиша у спа. К финишу большинство участников придут в темноте, когда трассу будут отмечать обрамляющие ее свечи.