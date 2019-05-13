Гражданин России попытался подработать на евровыборах

По эстонскому Закону о выборах в Европейский парламент, при формировании штатов участковых комиссий одну часть претендентов представляет местному представительскому собранию волостной или городской секретарь, а вторую - политические партии, участвующие в выборах.

Как рассказала заведующая службой делопроизводства Нарвской городской канцелярии Кайри Йоханнес, все претенденты на работу в участковых комиссиях Нарвы представили требуемые согласия с указанием личных данных. Там среди прочего есть утверждение лица, что он является гражданином Эстонии или другого государства Евросоюза с постоянным жительством в Эстонии. Однако при последующей проверке выяснилось, что один из претендентов от Партии реформ - некая женщина - является гражданином России.

- Это все равно всплыло бы, даже если б мы здесь это не обнаружили, - объясняет Йоханнес. - Всех членов участковых комиссий мы должны ввести в выборную инфосистему, и там учет ведется по личному коду, то есть сразу было бы понятно, что она не подходит.

Йоханнес уточнила, что речь не идет о публичном человеке, и осталось неясным, почему так получилось с гражданством.

Из-за этой ошибки одно место в нарвских участковых комиссиях реформисты потеряли, так как на представление замены времени уже не оставалось.

Кайри Йоханнес добавила, что это редкий, но не уникальный случай для Нарвы: "У нас бывали и кандидаты - граждане России".

В конечном итоге на работу в восьми участковых комиссиях на территории Нарвы были взяты 17, а не 18 человек от партий (не обязательно членов партий): шесть от Партии реформ, шесть от "Исамаа", трое от Центристской партии, двое от Социал-демократической партии.

Всего для работы на восьми нарвских избирательных участках в участковые комиссии взяты, согласно решению Нарвского горсобрания, 85 членов: 66 основных и 19 замещающих.