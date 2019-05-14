ПЕРЕДОВИЦА: Суповой котел Центристской партии

И все это в ситуации, когда новое правительство еще даже толком не приступило к работе. Хотя оскандалиться уже успело - прежде всего мы тут подразумеваем EKRE и заявления-действия ее членов. Обзывание врачей убийцами, преследование прессы, оправдание насилия против женщин, острая критика конституционных институтов (президент), подозревание повсюду тайной слежки, выбрасывание флагов Евросоюза из зала дворца Тоомпеа, брань в адрес судей, оскорбление говорящих на русском языке людей... Все это исходило от одной из нынешних правящих партий под названием EKRE, причем конца шокирующим большую часть общества действиям-заявлениям не видно.

Опросы показывают, что единственной в этом правительстве более-менее сохранившей число своих сторонников является та самая EKRE. Когда премьер-министр Юри Ратас говорит в то же время, что его целью является сплотить общество и прекратить его раскол, то на фоне действий его партнера по коалиции это звучит будто ирония. В одном котле нельзя сварить сразу несколько супов, да и опросы общественного мнения подтверждают, что действия одного правительственного партнера поневоле влияют на реноме остальных. Надежда, что избиратели скоро привыкнут к нынешнему правительству, не имеет под собой оснований.