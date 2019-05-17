Американский хип-хоп-артист и рэпер Wordsmith выступит в Ида-Вирумаа

Музыкант-вдохновитель Wordsmith из Америки совершает турне по Эстонии. С 20 по 24 мая артист и его группа посетят восемь городов и дадут четыре открытых концерта для всей семьи в Валга, Нарве, Кивиыли и Таллинне.
Wordsmith (настоящее имя Энтони Паркер) - это музыкант и предприниматель из Балтимора, создающий и исполняющий хип-хоп-композиции с позитивным посылом и объединяющий местные общины с помощью музыки. В Эстонии Wordsmith и его группа будут общаться с молодежью, призывая положить конец школьной травле.
Концертное турне Wordsmith проводится при поддержке бюро по делам образования и культуры Государственного департамента США, посольства США в Эстонии и местных самоуправлений. Выступления в Эстонии являются заключительным этапом регионального гастрольного турне артистов по Беларуси, Литве и Латвии.
В Ида-Вирумаа зрителей ждут 21 мая в 19.00 в нарвском центре "Vaba Lava", 22 мая в 18.00 - в Кивиылиской средней школе.