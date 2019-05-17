Американский хип-хоп-артист и рэпер Wordsmith выступит в Ида-Вирумаа

Wordsmith (настоящее имя Энтони Паркер) - это музыкант и предприниматель из Балтимора, создающий и исполняющий хип-хоп-композиции с позитивным посылом и объединяющий местные общины с помощью музыки. В Эстонии Wordsmith и его группа будут общаться с молодежью, призывая положить конец школьной травле.