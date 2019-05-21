Поножовщина в Кохтла-Ярве

Угрожал бывшей супруге

17 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 55-летний мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге, 59-летней женщине. Подозреваемый задержан полицией.

Угрожал оружием и ударил ножом

17 мая поступило сообщение, что на улице Кааре в Йыхви 38-летнему мужчине угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие, и ножом, а затем ткнули его ножом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 41-летнего мужчину.

Молодой человек ударил юношу

17 мая сообщили, что на улице Виру в городе Пюсси 20-летний молодой человек ударил 18-летнего юношу.

Ударили несовершеннолетнего