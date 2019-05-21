Вт, 21.05.2019
Все же дела в самоуправлении не должны делаться так, что топну ногой, надену корону и буду решать на свое усмотрение, кто останется, а кто нет. Уволенная в один день бывший завуч детсада "Sipsik" Ольга Эдовальд, которой Йыхвиская волость выплатила возмещение в размере пяти месячных зарплат

Поножовщина в Кохтла-Ярве
Полицейская сводка, 17-19 мая 2019 г.

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Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

18 мая поступило сообщение о конфликте, возникшем в квартире по улице Сакала в городе Кохтла-Ярве, в ходе которого 36-летнего мужчину ударили ножом. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 42-летнего мужчину.

Угрожал бывшей супруге

17 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 55-летний мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге, 59-летней женщине. Подозреваемый задержан полицией.

Угрожал оружием и ударил ножом

17 мая поступило сообщение, что на улице Кааре в Йыхви 38-летнему мужчине угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие, и ножом, а затем ткнули его ножом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 41-летнего мужчину.

Молодой человек ударил юношу

17 мая сообщили, что на улице Виру в городе Пюсси 20-летний молодой человек ударил 18-летнего юношу.

Ударили несовершеннолетнего

19 мая поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Силламяэ ударили 16-летнего подростка.

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