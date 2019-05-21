Поножовщина в Кохтла-Ярве
18 мая поступило сообщение о конфликте, возникшем в квартире по улице Сакала в городе Кохтла-Ярве, в ходе которого 36-летнего мужчину ударили ножом. Скорая помощь доставила мужчину в больницу. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 42-летнего мужчину.
Угрожал бывшей супруге
17 мая сообщили, что в квартире по Таллиннскому шоссе в Нарве 55-летний мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге, 59-летней женщине. Подозреваемый задержан полицией.
Угрожал оружием и ударил ножом
17 мая поступило сообщение, что на улице Кааре в Йыхви 38-летнему мужчине угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие, и ножом, а затем ткнули его ножом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 41-летнего мужчину.
Молодой человек ударил юношу
17 мая сообщили, что на улице Виру в городе Пюсси 20-летний молодой человек ударил 18-летнего юношу.
Ударили несовершеннолетнего
19 мая поступило сообщение, что на Таллиннском шоссе в Силламяэ ударили 16-летнего подростка.