Вс, 9.06.2019
Я вообще не согласна с тем, будто обучение эстонскому языку идет тяжело. У нас все происходит замечательно Нина Алексеева, вице-мэра Кохтла-Ярве

Нарушил запрет на приближение
Полицейская сводка, 5-6 июня 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

6 июня в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина нарушил установленный для него Вируским уездным судом 30 мая запрет на приближение к месту жительства его бывшей супруги ближе чем на 100 метров.

Мужчина напал на мать 

6 июня в квартире по улице Парги в Синимяэ 38-летний мужчина ударил свою 60-летнюю мать, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Мужчину задержали в качестве подозреваемого и доставили в отделение полиции. 

Ударил несовершеннолетнюю 

5 июня на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку, причинив ей физическую боль.

Сообщила об угрозах

5 июня в полицию обратилась 43-летняя жительница Кохтла-Ярве, которой по телефону угрожал ее бывший сожитель - мужчина 54 лет.

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