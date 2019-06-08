Нарушил запрет на приближение
6 июня в полицию сообщили, что в Кохтла-Ярве 33-летний мужчина нарушил установленный для него Вируским уездным судом 30 мая запрет на приближение к месту жительства его бывшей супруги ближе чем на 100 метров.
Мужчина напал на мать
6 июня в квартире по улице Парги в Синимяэ 38-летний мужчина ударил свою 60-летнюю мать, причинив ей физическую боль и телесные повреждения. Мужчину задержали в качестве подозреваемого и доставили в отделение полиции.
Ударил несовершеннолетнюю
5 июня на бульваре Виру в Силламяэ неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку, причинив ей физическую боль.
Сообщила об угрозах
5 июня в полицию обратилась 43-летняя жительница Кохтла-Ярве, которой по телефону угрожал ее бывший сожитель - мужчина 54 лет.