Жертва нападения тяжело пострадала
22 июня в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 36-летний мужчина ударил свою 32-летнюю знакомую. Скорая помощь доставила женщину в больницу.
Угрожал ножом в магазине
23 июня в магазине по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина угрожал ножом 24-летнему мужчине. Полицейские задержали подозреваемого.
Попытался ударить ножом несовершеннолетнего
21 июня на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летний мужчина попытался напасть с ножом на своего 17-летнего соседа. Юноша не пострадал. Подозреваемый задержан полицейскими.
Украли мотовездеход
22 июня сообщили, что в садоводческом товариществе "Vesna" в Нарве был украден мотовездеход "Apollo Orion". Ущерб - 947 евро.
Из квартиры пропали деньги
23 июня поступило сообщение о краже 400 евро наличными из квартиры по улице Олеви в Кохтла-Ярве.
Горел автомобиль
23 июня на улице Креэнхольми в Нарве горел легковой автомобиль "Toyota". Ущерб - 16000 евро. Обстоятельства случившегося уточняются.
Целился в детей из воздушки
24 июня сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения целился из пневматического ружья в двух несовершеннолетних мальчиков, угрожая выстрелить в них. Полицейские задержали подозреваемого.
Угрожал матери
25 июня поступило сообщение, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 61-летней женщине угрожал физической расправой ее сын. Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого.
Грабитель напал на улице
21 июня на улице Хыбепаю в городе Пюсси подверглась нападению 68-летняя женщина. В руках у нее был пакет с малоценными предметами, который грабитель оставил. После нападения женщина пошла домой и 25 июня обратилась с травмой в больницу, после чего ее госпитализировали.