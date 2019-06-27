Жертва нападения тяжело пострадала

Угрожал ножом в магазине

23 июня в магазине по Кескаллеэ в Кохтла-Ярве 37-летний мужчина угрожал ножом 24-летнему мужчине. Полицейские задержали подозреваемого.

Попытался ударить ножом несовершеннолетнего

21 июня на бульваре Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 38-летний мужчина попытался напасть с ножом на своего 17-летнего соседа. Юноша не пострадал. Подозреваемый задержан полицейскими.

Украли мотовездеход

22 июня сообщили, что в садоводческом товариществе "Vesna" в Нарве был украден мотовездеход "Apollo Orion". Ущерб - 947 евро.

Из квартиры пропали деньги

23 июня поступило сообщение о краже 400 евро наличными из квартиры по улице Олеви в Кохтла-Ярве.

Горел автомобиль

23 июня на улице Креэнхольми в Нарве горел легковой автомобиль "Toyota". Ущерб - 16000 евро. Обстоятельства случившегося уточняются.

Целился в детей из воздушки

24 июня сообщили, что на Таллиннском шоссе в Нарве 62-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения целился из пневматического ружья в двух несовершеннолетних мальчиков, угрожая выстрелить в них. Полицейские задержали подозреваемого.

Угрожал матери

25 июня поступило сообщение, что на Ахтмеском шоссе в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 61-летней женщине угрожал физической расправой ее сын. Полицейские задержали 39-летнего подозреваемого.

Грабитель напал на улице