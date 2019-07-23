В ДТП пострадали дети

21 июля около 13.15 возле дома №2 по улице Линнузе в Нарве десятилетний мальчик на велосипеде сбил двухлетнюю девочку. Ребенка доставили в Нарвскую больницу для осмотра.

В тот же день в 19.40 во дворе дома №3 по улице 26 Июля в Нарве двухлетний мальчик на бегу врезался в легковой автомобиль "Škoda Fabia", за рулем которого находился 47-летний мужчина. Родители доставили мальчика в Нарвскую больницу.

Избиения женщин в Нарве

20 июля в 13.00 в общежитии по улице Вестервалли в Нарве 68-летний мужчина ударил по лицу 33-летнюю женщину. Мужчину задержали в качестве подозреваемого.

Ранним утром 20 июля возле бара по улице Мыйза в Нарве ударили 29-летнюю женщину. В качестве подозреваемого задержан 25-летний мужчина.

Мужчину ударили ножом

21 июля около 17.00 на Пуру теэ в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 44-летнего мужчину ударили ножом. Пострадавшему оказали неотложную помощь и отпустили его на домашнее лечение. В качестве подозреваемых задержаны двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет.

Угнали автомобиль "Mazda"

В полицию поступило сообщение о том, что в Нарве угнали автомобиль "Mazda", припаркованный около дома по улице Кеваде. Машину обнаружили возле бара по улице Мыйза. В качестве подозреваемого задержан 30-летний мужчина.

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