Чт, 8.08.2019
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Стартует строительство стадиона в Кивиыли

Искусственный газон, который уложат на кивиылиском стадионе, возьмут в аренду. Это значит, что уход за покрытием и его замена останутся задачей собственника, а не волостного управления.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

В течение ближайшей недели в Кивиыли на строительстве долгожданного стадиона с искусственным газоном вонзят ковш в землю, и уже нынешней осенью юные футболисты смогут тренироваться на футбольном поле в родном краю.

Договор о строительстве кивиылиского стадиона с искусственным газоном подписан, и уже в течение двух следующих недель должны начаться земляные работы на участке между Кивиылиской русской школой и квартирными домами. Задача - к осени, когда тренировочные группы футбольного клуба "Irbis" начинают активную работу, достичь стадии строительства, которая позволит проводить футбольные тренировки на домашнем поле, а не в Раквере, куда юным футболистам до сих пор приходилось ездить.

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