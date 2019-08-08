Стартует строительство стадиона в Кивиыли

Договор о строительстве кивиылиского стадиона с искусственным газоном подписан, и уже в течение двух следующих недель должны начаться земляные работы на участке между Кивиылиской русской школой и квартирными домами. Задача - к осени, когда тренировочные группы футбольного клуба "Irbis" начинают активную работу, достичь стадии строительства, которая позволит проводить футбольные тренировки на домашнем поле, а не в Раквере, куда юным футболистам до сих пор приходилось ездить.