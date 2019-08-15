Задела велосипедиста дверью автомобиля

Угрожал ножом в магазине

13 августа сообщили, что в магазине по улице Соо в городе Кивиыли Люганузеской волости 56-летней женщине угрожали ножом. Полицейские задержали в качестве подозреваемого 46-летнего мужчину.

Поднял руку на отца

13 августа на улице Геологической в городе Силламяэ 44-летний мужчина набросился на своего 64-летнего отца. Подозреваемый задержан.

Соседи спилили деревья

13 августа сообщили, что на территории дачи в нарвском садоводческом товариществе "Elektron" соседи спилили 19 деревьев. Собственник оценивает ущерб в 9500 евро.

Накинулся на пожилого соседа

12 августа возле дома по улице Пушкина в Нарве 31-летний мужчина ударил 75-летнего соседа, причинив пожилому мужчине физическую боль. Обидчика отвезли в отделение полиции.

Ударил знакомую

12 августа в квартире по улице Пярна в Кохтла-Ярве 29-летний мужчина ударил 21-летнюю случайную знакомую. Мужчина задержан в качестве подозреваемого.

Ударил соседку ножом

12 августа на Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве 60-летний мужчина ворвался в дом своей 35-летней соседки, накинулся на нее и ударил один раз ножом по большому пальцу руки. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого и увезли его в отделение полиции.

Поймали с крадеными инструментами

13 августа вскоре после полуночи полицейские задержали на улице Сомпа в Йыхви двоих мужчин в возрасте 26 и 29 лет, у которых были при себе инструменты, украденные из здания по улице Сомпа.

Забыла карточку и лишилась денег

61-летняя женщина сообщила в полицию, что по ее банковской карте, которую она забыла 10 августа в торговом центре "Fama" в Нарве, в тот же день по интернету оплатили услуги на сумму 201 евро.

Американец вернулся в Россию

12 августа на Нарвском шоссейном погранпункте проверили документы у прибывшего в Эстонию на легковом автомобиле гражданина Соединенных Штатов Америки 1950 года рождения. Мужчина уже провел на территории Шенгенской зоны разрешенные 90 календарных дней. Американцу выдали запрет на въезд, и он вернулся в Российскую Федерацию.

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