Судебному исполнителю пригрозили убийством
В понедельник работающий в Йыхви судебный исполнитель получил письмо с угрозой убийством.
Родители пострадали от рук сыновей
Полицейские задержали 27-летнего мужчину, который в понедельник на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве напал на свою 59-летнюю мать.
Во вторник поступило сообщение, что на улице Айа в Кохтла-Ярве 21-летний мужчина набросился на своего 54-летнего отца. Обидчика задержали.
Ударила подругу табуретом
Во вторник полиция задержала 43-летнюю женщину, которая на улице Креэнхольми в Нарве врезала своей 48-летней подруге табуретом.
Случаи использования оружия в Нарве
В субботу полиция задержала 44-летнего мужчину, который на 3-й улице Рохелине произвел несколько выстрелов из оружия, а также ударил свою 23-летнюю приемную дочь.
В пятницу задержали 40-летнего мужчину, который сделал несколько выстрелов из стартового пистолета из окна квартиры по улице 26 Июля.
Был задержан также 18-летний юноша, который в субботу на улице Выйду угрожал 36-летнему мужчине предметом, похожим на оружие.
Драка между девочками
В пятницу в полицию сообщили, что на улице Ильмаяама в Ахтме 14-летнюю девочку ударила ее знакомая.
Жертве нападения потребовалось больничное лечение
В субботу скорая помощь доставила в больницу 46-летнего мужчину, который подвергся нападению на улице Тулевику в Нарве.
Случаи насилия над женщинами в субботу
На проспекте Выйду в Нарве 39-летний мужчина ударил свою 32-летнюю супругу. На улице Павлова в Силламяэ 37-летний мужчина поднял руку на свою 41-летнюю спутницу жизни. На улице Мыйза в Нарве 35-летний мужчина ударил свою 42-летнюю спутницу жизни.
Накинулась на мужа
В воскресенье поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтме 37-летняя женщина набросилась на своего 44-летнего супруга.
Вор унес рюкзак и чемодан
В субботу из развлекательного заведения по улице Мыйза в Нарве украли рюкзак и чемодан, в котором находились ноутбук и прочие личные вещи общей стоимостью 2370 евро.
Пропали саженцы
В полицию заявили, что в период с 27 июля по 9 августа с территории торгового центра "Fama" в Нарве были украдены саженцы на сумму 1310 евро.
Задержали нарушителя запрета
В субботу полицию вызвали на улицу Эндла в Кохтла-Ярве для разрешения конфликта между бывшими спутниками жизни, 40-летним мужчиной и 36-летней женщиной. Поскольку на месте происшествия выяснилось, что мужчина нарушил установленный судом запрет на приближение, полиция его задержала.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.