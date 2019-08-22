Судебному исполнителю пригрозили убийством

Родители пострадали от рук сыновей

Полицейские задержали 27-летнего мужчину, который в понедельник на улице Оутокумпу в Кохтла-Ярве напал на свою 59-летнюю мать.

Во вторник поступило сообщение, что на улице Айа в Кохтла-Ярве 21-летний мужчина набросился на своего 54-летнего отца. Обидчика задержали.

Ударила подругу табуретом

Во вторник полиция задержала 43-летнюю женщину, которая на улице Креэнхольми в Нарве врезала своей 48-летней подруге табуретом.

Случаи использования оружия в Нарве

В субботу полиция задержала 44-летнего мужчину, который на 3-й улице Рохелине произвел несколько выстрелов из оружия, а также ударил свою 23-летнюю приемную дочь.

В пятницу задержали 40-летнего мужчину, который сделал несколько выстрелов из стартового пистолета из окна квартиры по улице 26 Июля.

Был задержан также 18-летний юноша, который в субботу на улице Выйду угрожал 36-летнему мужчине предметом, похожим на оружие.

Драка между девочками

В пятницу в полицию сообщили, что на улице Ильмаяама в Ахтме 14-летнюю девочку ударила ее знакомая.

Жертве нападения потребовалось больничное лечение

В субботу скорая помощь доставила в больницу 46-летнего мужчину, который подвергся нападению на улице Тулевику в Нарве.

Случаи насилия над женщинами в субботу

На проспекте Выйду в Нарве 39-летний мужчина ударил свою 32-летнюю супругу. На улице Павлова в Силламяэ 37-летний мужчина поднял руку на свою 41-летнюю спутницу жизни. На улице Мыйза в Нарве 35-летний мужчина ударил свою 42-летнюю спутницу жизни.

Накинулась на мужа

В воскресенье поступило сообщение, что на улице Лехола в Ахтме 37-летняя женщина набросилась на своего 44-летнего супруга.

Вор унес рюкзак и чемодан

В субботу из развлекательного заведения по улице Мыйза в Нарве украли рюкзак и чемодан, в котором находились ноутбук и прочие личные вещи общей стоимостью 2370 евро.

Пропали саженцы

В полицию заявили, что в период с 27 июля по 9 августа с территории торгового центра "Fama" в Нарве были украдены саженцы на сумму 1310 евро.

Задержали нарушителя запрета

В субботу полицию вызвали на улицу Эндла в Кохтла-Ярве для разрешения конфликта между бывшими спутниками жизни, 40-летним мужчиной и 36-летней женщиной. Поскольку на месте происшествия выяснилось, что мужчина нарушил установленный судом запрет на приближение, полиция его задержала.

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