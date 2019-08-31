Сб, 31.08.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Сын угрожал отцу
Полицейская сводка, 28-29 августа 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

28 августа сообщили, что 64-летнему кохтлаярвесцу угрожал убийством его 42-летний сын.

Ударил пожилую мать 

28 августа в полицию дали знать, что на Нарвском шоссе в Йыхви 47-летний мужчина ударил свою 80-летнюю мать. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого. 

В Синимяэ напали на мужчину 

28 августа сообщили, что в поселке Синимяэ 27-летний мужчина напал на 48-летнего мужчину. Полиция задержала его как подозреваемого.  

Пострадала велосипедистка 

29 августа в 19.55 на 188-м километре шоссе Таллинн-Нарва 19-летний водитель "BMW" не соблюдал боковую дистанцию и произошло боковое столкновение с ехавшей на велосипеде 40-летней женщиной. Скорая помощь доставила женщину в Ида-Вирускую центральную больницу.   

Напал на бывшую сожительницу 

29 августа сообщили, что на улице Сепа в Нарве 23-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу 39-ти лет. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.

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