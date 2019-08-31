Сын угрожал отцу
28 августа сообщили, что 64-летнему кохтлаярвесцу угрожал убийством его 42-летний сын.
Ударил пожилую мать
28 августа в полицию дали знать, что на Нарвском шоссе в Йыхви 47-летний мужчина ударил свою 80-летнюю мать. Полицейские задержали его в качестве подозреваемого.
В Синимяэ напали на мужчину
28 августа сообщили, что в поселке Синимяэ 27-летний мужчина напал на 48-летнего мужчину. Полиция задержала его как подозреваемого.
Пострадала велосипедистка
29 августа в 19.55 на 188-м километре шоссе Таллинн-Нарва 19-летний водитель "BMW" не соблюдал боковую дистанцию и произошло боковое столкновение с ехавшей на велосипеде 40-летней женщиной. Скорая помощь доставила женщину в Ида-Вирускую центральную больницу.
Напал на бывшую сожительницу
29 августа сообщили, что на улице Сепа в Нарве 23-летний мужчина напал на свою бывшую сожительницу 39-ти лет. Полиция задержала его в качестве подозреваемого.