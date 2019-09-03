Вт, 3.09.2019
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Две кохтлаярвески стали жертвами мошенничества
Полицейская сводка, 31 августа - 1 сентября 2019 г.

Полиция. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В начале августа 63-летней жительнице Кохтла-Ярве позвонили и предложили возможность инвестировать. Женщина загрузила в свой компьютер программу TeamViewer, чем предоставила звонившему доступ в свой компьютер. Затем деньги с банковского счета женщины перевели на чужой банковский счет. Ущерб составил 730 евро.

В июне позвонили 56-летней кохтлаярвеске и предложили возможность инвестировать. Женщина перевела на чужой банковский счет 5242 евро и лишилась их. 

У британца нашли контрабандные сигареты

31 августа на нарвский пешеходный пограничный пункт прибыл гражданин Соединенного королевства 1970 года рождения, в вещах которого обнаружили 1600 сигарет с акцизными марками Российской Федерации и 1600 сигарет без акцизных марок. Налоговый и таможенный департамент начал производство о проступке. 

Пограничники обнаружили нелегальные рыболовные снасти

31 августа пограничники Нарвского кордона обнаружили в реке Нарва неотмеченные рыболовные снасти. Попавшую в них рыбу выпустили на волю, мережу взяли на хранение. 

Загорелся неухоженный дымоход

31 августа в 20.02 спасатели получили вызов на улицу Лийва в Нарва-Йыэсуу, где в банной трубе загорелась сажа. Спасатели потушили возгорание в 20.19, никто не пострадал.

Спасательный департамент напоминает, что в многоквартирных домах, общественных зданиях и принадлежащих предприятиям зданиях системы отопления не менее одного раза в год должен чистить трубочист с профессиональным свидетельством. В частных домах отопительные системы можно чистить самим, однако раз в пять лет их должен также осматривать и чистить профессиональный трубочист.

Пьяный водитель лодки получил штраф

31 августа патруль Нарвского кордона обнаружил на реке Нарва лодку, которой управлял мужчина 1952 года рождения. У мужчины замерили алкогольное опьянение, превышающее разрешенный уровень. Мужчина не зарегистрировал также свой выход на пограничный водоем. Нарушителю назначили штраф. 

Вонзил зубы в мужчину 

1 сентября сообщили, что на улице Партизани в Нарве 37-летний мужчина укусил 29-летнего. Полиция задержала подозреваемого. 

На дороге пострадали две женщины 

1 сентября в 15.38 у дома №8 по улице Хайгла в Нарве управлявший автомобилем "Opel Astra" 32-летний мужчина наехал задним ходом на 57-летнюю женщину. Упавшую от полученного удара женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. 

31 августа вечером в период с 20.00 до 20.30 у дома №27 по бульвару Виру в Силламяэ неустановленный легковой автомобиль столкнулся с ехавшей на велосипеде 19-летней женщиной. Велосипедистку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Напал на супругу 

1 сентября сообщили, что на улице Яама в Йыхви 47-летний мужчина напал на свою 31-летнюю супругу. Жещину доставили в больницу. 

Ударившего приемного ребенка увезли в полицию 

1 сентября на улице Кангеласте в Нарве 39-летний мужчина напал на своего 14-летнего пасынка. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ

Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.

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