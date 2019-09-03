Две кохтлаярвески стали жертвами мошенничества

В июне позвонили 56-летней кохтлаярвеске и предложили возможность инвестировать. Женщина перевела на чужой банковский счет 5242 евро и лишилась их.

У британца нашли контрабандные сигареты

31 августа на нарвский пешеходный пограничный пункт прибыл гражданин Соединенного королевства 1970 года рождения, в вещах которого обнаружили 1600 сигарет с акцизными марками Российской Федерации и 1600 сигарет без акцизных марок. Налоговый и таможенный департамент начал производство о проступке.

Пограничники обнаружили нелегальные рыболовные снасти

31 августа пограничники Нарвского кордона обнаружили в реке Нарва неотмеченные рыболовные снасти. Попавшую в них рыбу выпустили на волю, мережу взяли на хранение.

Загорелся неухоженный дымоход

31 августа в 20.02 спасатели получили вызов на улицу Лийва в Нарва-Йыэсуу, где в банной трубе загорелась сажа. Спасатели потушили возгорание в 20.19, никто не пострадал.

Спасательный департамент напоминает, что в многоквартирных домах, общественных зданиях и принадлежащих предприятиям зданиях системы отопления не менее одного раза в год должен чистить трубочист с профессиональным свидетельством. В частных домах отопительные системы можно чистить самим, однако раз в пять лет их должен также осматривать и чистить профессиональный трубочист.

Пьяный водитель лодки получил штраф

31 августа патруль Нарвского кордона обнаружил на реке Нарва лодку, которой управлял мужчина 1952 года рождения. У мужчины замерили алкогольное опьянение, превышающее разрешенный уровень. Мужчина не зарегистрировал также свой выход на пограничный водоем. Нарушителю назначили штраф.

Вонзил зубы в мужчину

1 сентября сообщили, что на улице Партизани в Нарве 37-летний мужчина укусил 29-летнего. Полиция задержала подозреваемого.

На дороге пострадали две женщины

1 сентября в 15.38 у дома №8 по улице Хайгла в Нарве управлявший автомобилем "Opel Astra" 32-летний мужчина наехал задним ходом на 57-летнюю женщину. Упавшую от полученного удара женщину доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

31 августа вечером в период с 20.00 до 20.30 у дома №27 по бульвару Виру в Силламяэ неустановленный легковой автомобиль столкнулся с ехавшей на велосипеде 19-летней женщиной. Велосипедистку доставили в Ида-Вирускую центральную больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Напал на супругу

1 сентября сообщили, что на улице Яама в Йыхви 47-летний мужчина напал на свою 31-летнюю супругу. Жещину доставили в больницу.

Ударившего приемного ребенка увезли в полицию

1 сентября на улице Кангеласте в Нарве 39-летний мужчина напал на своего 14-летнего пасынка. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого.

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