В Вирумааском колледже работает профессор

Аллан Нийду. ФОТО: архив

Аллан Нийду (на снимке) сказал, что в колледже он курирует два основных направления исследований: химия топлив и химия материалов. "Сейчас очень актуальна тема применения СО2, изменение биомасс и перспективные варианты их использования. Жесткая политика Европейского союза в области ограничения эмиссии углекислого газа заставляет нас искать новые возможности применения СО2", - сказал он.

По словам Нийду, в Вирумааском колледже нужно расширить опытную базу и приобрести некоторые важные устройства для описания свойств материалов (например, прибор для измерения уровня абсорбции азота, электронный микроскоп и др.). Тем самым внесут значительный вклад в развитие учебной деятельности и повышение качества студенческих исследований.