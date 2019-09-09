В Вирумааском колледже работает профессор

С сентября в Вирумааском колледже Таллиннского технического университета работает профессором прикладной химии ученый Аллан Нийду. Также профессор Нийду является руководителем научно-исследовательской работы Центра компетенции в области сланца Вирумааского колледжа.
Аллан Нийду (на снимке) сказал, что в колледже он курирует два основных направления исследований: химия топлив и химия материалов. "Сейчас очень актуальна тема применения СО2, изменение биомасс и перспективные варианты их использования. Жесткая политика Европейского союза в области ограничения эмиссии углекислого газа заставляет нас искать новые возможности применения СО2", - сказал он.
По словам Нийду, в Вирумааском колледже нужно расширить опытную базу и приобрести некоторые важные устройства для описания свойств материалов (например, прибор для измерения уровня абсорбции азота, электронный микроскоп и др.). Тем самым внесут значительный вклад в развитие учебной деятельности и повышение качества студенческих исследований.
- Я очень рада, что Аллан Нийду решил присоединиться к академическому коллективу колледжа. Уверена, что его знания и опыт вскоре позволят добиться хороших результатов в виде как роста уровня научной деятельности в колледже, так и конкретных прикладных исследований. Это первый уверенный шаг колледжа на научно-исследовательском пути, - прокомментировала директор колледжа Маре Роозилехт.