Знакомая выманила деньги
6 сентября 22-летняя женщина сообщила в полицию, что 4 сентября в Нарве случайная знакомая выманила у нее 280 евро.
Поднял руку на родственников
6 сентября в квартире в Нарве 20-летний мужчина ударил своего несовершеннолетнего брата и 45-летнюю мать, а также пригрозил ножом своему 63-летнему отчиму.
Ударила топором по голове
7 сентября в квартире по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве 62-летняя женщина ударила топором по голове своего 61-летнего спутника жизни.
Подростки набросились на пенсионеров
7 сентября перед многоквартирным домом по Кескпуйестеэ в Кивиыли двое неизвестных подростков набросились на 61-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, нанеся им телесные повреждения и причинив физическую боль.
Сообщила о преследователе
7 сентября в полицию сообщили, что 28-летняя нарвитянка подвергается преследованию, угрозам и вмешательству разными способами в свою жизнь со стороны своего бывшего 31-летнего супруга.
Пригрозил женщине ножом
8 сентября в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома по улице Уус в Кохтла-Ярве 47-летний мужчина угрожал ножом 32-летней женщине.
Промышляли воровки
6 сентября в магазине по Тартускому шоссе в Йыхви 35-летняя женщина, ранее неоднократно совершавшая аналогичные преступления, украла алкоголь и продукты. Ущерб - 40 евро. Женщину задержали в магазине.
В тот же день в Нарва-Йыэсуу женщина украла у своей 30-летней знакомой куртку, наручные часы "Guess" и банковскую карту. В тот же день из банковского автомата в Нарва-Йыэсуу по украденной карте сняли 1000 евро.
Уничтожили тюки соломы
7 сентября на поле в деревне Вока Тойлаской волости подожгли соломенные тюки. Первоначальная оценка ущерба - 10000 евро.
Супруги накинулись на полицейских
7 сентября ночью полицию вызвали в развлекательное заведение по улице Раквере в Нарве в связи с дракой во дворе заведения. 67-летний мужчина и его 38-летняя супруга не подчинились распоряжениям прибывших на место происшествия стражей правопорядка, мужчина толкнул одного полицейского, другому женщина расцарапала руку. Супругов доставили в отделение полиции.