Знакомая выманила деньги

Поднял руку на родственников

6 сентября в квартире в Нарве 20-летний мужчина ударил своего несовершеннолетнего брата и 45-летнюю мать, а также пригрозил ножом своему 63-летнему отчиму.

Ударила топором по голове

7 сентября в квартире по бульвару Эстония в Кохтла-Ярве 62-летняя женщина ударила топором по голове своего 61-летнего спутника жизни.

Подростки набросились на пенсионеров

7 сентября перед многоквартирным домом по Кескпуйестеэ в Кивиыли двое неизвестных подростков набросились на 61-летнего мужчину и 66-летнюю женщину, нанеся им телесные повреждения и причинив физическую боль.

Сообщила о преследователе

7 сентября в полицию сообщили, что 28-летняя нарвитянка подвергается преследованию, угрозам и вмешательству разными способами в свою жизнь со стороны своего бывшего 31-летнего супруга.

Пригрозил женщине ножом

8 сентября в полицию сообщили, что в подъезде многоквартирного дома по улице Уус в Кохтла-Ярве 47-летний мужчина угрожал ножом 32-летней женщине.

Промышляли воровки

6 сентября в магазине по Тартускому шоссе в Йыхви 35-летняя женщина, ранее неоднократно совершавшая аналогичные преступления, украла алкоголь и продукты. Ущерб - 40 евро. Женщину задержали в магазине.

В тот же день в Нарва-Йыэсуу женщина украла у своей 30-летней знакомой куртку, наручные часы "Guess" и банковскую карту. В тот же день из банковского автомата в Нарва-Йыэсуу по украденной карте сняли 1000 евро.

Уничтожили тюки соломы

7 сентября на поле в деревне Вока Тойлаской волости подожгли соломенные тюки. Первоначальная оценка ущерба - 10000 евро.

Супруги накинулись на полицейских