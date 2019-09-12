Подпишись на "Северное побережье" до 16 сентября и выиграй пропуск на фестиваль "Station Narva"

Фестивальный пропуск "Station Narva" стоимостью 39,50 евро обеспечит доступ вечером 20 и 21 сентября как в центр "Свободная сцена", так и в клуб "Ro-Ro". На фестивале выступят: nublu, "GusGus" (Исландия), "Asian Dub Foundation" (Великобритания), Айша Деви (Швейцария), "Mojo" (Япония), "Интурист" (Россия), "Hatari" (Исландия) и многие другие - в общей сложности около двадцати артистов из восьми стран.