Чт, 12.09.2019
Именно таким я и представлял "Голос гор" у себя в голове. Организатор третьего фестиваля "Голос гор" Ивар Мурд
Контент-маркетинг

Подпишись на "Северное побережье" до 16 сентября и выиграй пропуск на фестиваль "Station Narva"

Nublu выступит на фестивале "Station Narva" в центре "Свободная сцена" поздним вечером пятницы, 20 сентября.

ФОТО: Station Narva

17 сентября между подписчиками "Северного побережья" будут разыграны шесть пропусков на фестиваль "Station Narva" по цене 39,50 евро.

Фестивальный пропуск "Station Narva" стоимостью 39,50 евро обеспечит доступ вечером 20 и 21 сентября как в центр "Свободная сцена", так и в клуб "Ro-Ro". На фестивале выступят: nublu, "GusGus" (Исландия), "Asian Dub Foundation" (Великобритания), Айша Деви (Швейцария), "Mojo" (Япония), "Интурист" (Россия), "Hatari" (Исландия) и многие другие - в общей сложности около двадцати артистов из восьми стран.

Для участия в розыгрыше фестивального пропуска:

  • оформи до 16 сентября подписку на "Северное побережье" минимум на полгода или заключи договор на услугу постоянного платежа на основании э-счета
  • подписаться на "Северное побережье" можно в веб-среде (tellimine.ee), в редакции "Северного побережья" в йыхвиском бизнес-центре "Tsentraal" на II этаже (по рабочим дням с 9.00 до 17.00) или в почтовых отделениях
  • для подтверждения подписки и участия в розыгрыше фестивального пропуска отправь на адрес: tellimine@pohjarannik.ee до 17 сентября письмо с пометкой "Station Narva" и добавь свои контактные данные
  • результаты розыгрыша будут объявлены 17 сентября на сайте "Северного побережья" и странице в "Facebook". Редакция свяжется с победителями

Подписчик "Северного побережья" получает три раза в неделю бумажную газету и постоянный доступ ко всем статьям, опубликованным на сайте "Северного побережья".

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ