Подпишись на "Северное побережье" до 16 сентября и выиграй пропуск на фестиваль "Station Narva"

Контент-маркетинг
17 сентября между подписчиками "Северного побережья" будут разыграны шесть пропусков на фестиваль "Station Narva" по цене 39,50 евро.
Фестивальный пропуск "Station Narva" стоимостью 39,50 евро обеспечит доступ вечером 20 и 21 сентября как в центр "Свободная сцена", так и в клуб "Ro-Ro". На фестивале выступят: nublu, "GusGus" (Исландия), "Asian Dub Foundation" (Великобритания), Айша Деви (Швейцария), "Mojo" (Япония), "Интурист" (Россия), "Hatari" (Исландия) и многие другие - в общей сложности около двадцати артистов из восьми стран.
Для участия в розыгрыше фестивального пропуска:
- оформи до 16 сентября подписку на "Северное побережье" минимум на полгода или заключи договор на услугу постоянного платежа на основании э-счета
- подписаться на "Северное побережье" можно в веб-среде (tellimine.ee), в редакции "Северного побережья" в йыхвиском бизнес-центре "Tsentraal" на II этаже (по рабочим дням с 9.00 до 17.00) или в почтовых отделениях
- для подтверждения подписки и участия в розыгрыше фестивального пропуска отправь на адрес: tellimine@pohjarannik.ee до 17 сентября письмо с пометкой "Station Narva" и добавь свои контактные данные
- результаты розыгрыша будут объявлены 17 сентября на сайте "Северного побережья" и странице в "Facebook". Редакция свяжется с победителями
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