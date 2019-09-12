МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.09-19.09

* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 18.00 - Нарвский забег фирм.

Пятница, 13 сентября

* У Люганузеской школы в 17.30 - этап XXXVIII Пюссиского серийного бега.

Суббота, 14 сентября

* На стрельбище в Ару в 10.00 - соревнование по охотничьей стрельбе "Aru kult".

* В Вокаском спортхолле в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости по настольному теннису.

* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 11.00 - Нарвский заезд на роликовых коньках и лыжероллерах.

* У Йыхвиского спортхолла в 11.00 - Йыхвиский народный бег.

* В Нарвском спортцентре в 11.00 - XIX международный турнир по дзюдо "Narva cup".

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 11.00 - баскетбольный турнир 3vs3.

* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - СК "Ноорус-96" (Йыгева).

Воскресенье, 15 сентября

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* На кроссовой трассе в Кохтла-Нымме в 11.30 - Кохтла-Ныммеский мотокросс.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва Транс II" - "FCI Tallinn".

* На деревенской площади в Куремяэ в 15.00 - этап веловечеров "Põlev Kivi".

* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - встреча по баскетболу: "Оклахома" - "Йыхви".

* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Нарва Транс" - Пайдеская городская женская команда.

Среда, 18 сентября

* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока, петанк, дуэты.

* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва Транс" - "Таммека" (Тарту).

Четверг, 19 сентября

* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Суббота, 14 сентября

* В ресторане "Franzia" в Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 23.30 - гастрономический фестиваль "Absurdfest".

* У Ахтмеского спортхолла в 16.00 - день Ахтмеской городской части. Всех, кто хочет принять участие в шествии, ждут к 14.30 у клуба "Ахтме" (между всеми участвующими в шествии разыгрываются призы). Праздник состоится в любую погоду. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 5341 3617, 507 4616.

Вторник, 17 сентября

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка на тему "История, монеты, хобби" - Гертен Пильв, Кохтла-Ныммеская школа, 6-й класс.