МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.09-19.09

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 сентября.
КУЛЬТУРА
Четверг, 12 сентября
* В Нарвской крепости в 19.00 в рамках нарвских дней оперы "ContempArt" - концерт "Альфред Шнитке и Луи Вьерн в Нарвской крепости". Выступают Нина Кавагучи (скрипка), Эгерт Лейнсаар (скрипка), Карин Сарв (альт), Руслан Петров (виолончель), Аннели Тохвер (рояль). Билеты - 6-9 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 19.00 - открытие VI международного фестиваля любительских театров "ЛЮБИТЕЛИВЫ?".
Пятница, 13 сентября
* В Силламяэском центре культуры в 12.00 и в 14.00, а также в театре "Другое небо" в 19.00 - спектакли в рамках VI международного фестиваля любительских театров "ЛЮБИТЕЛИВЫ?".
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - салонный вечер истории, посвященный Европейским дням наследия. Старший научный сотрудник "SA Virumaa Muuseumid" историк Уно Трумм расскажет об истории мыз Тойла, Вока, Конью и Пюхайыэ. Открыто салонное кафе. Вход свободный. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
Суббота, 14 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Тригорское".
* В Силламяэском центре культуры в 14.00 и в 19.00, а также в театре "Другое небо" в 16.00 - спектакли в рамках VI международного фестиваля любительских театров "ЛЮБИТЕЛИВЫ?".
* В Нарва-Йыэсуу в 14.00 - празднование Европейских дней наследия: полуторачасовая пешая прогулка с гидом "Отдых в Нарва-Йыэсуу". Бесплатно. Сбор у Нарва-Йыэсууского краеведческого музея (ул. Нурме, 38). Дополнительная информация по тел. 5647 4552.
Воскресенье, 15 сентября
* В Йыхвиской церкви святого Михаила с 11.30 до 13.00 в рамках Европейских дней наследия - экскурсия: пастор Йыхвиского прихда ЭЕЛЦ Пеэтер Калдур познакомит с оконными витражами Йыхвиской церкви, а председатель Общества Йыхвиского музея Анне-Ли Реймаа расскажет историю получения дворянских гербов и познакомит с алтарной живописью Йыхвиской церкви.
* На эстраде в Йыхвиском парке в 14.00 - концерт, посвященный окончанию лета. Выступают волостные коллективы художественной самодеятельности и ансамбль "Mr. Blues". Вход свободный.
* В театре "Другое небо" в Силламяэ в 14.00 и 16.00 - спектакли в рамках VI международного фестиваля любительских театров "ЛЮБИТЕЛИВЫ?", в 17.00 - завершение фестиваля.
Вторник, 17 сентября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Ольги Жарковой.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 18.00 - вечер встречи с Пеэтером Выза. В продаже новая книга Пеэтера Выза "Eesti rahva appikarje. "Võsareporteri" lugu".
Среда, 18 сентября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Hullemast hullem", комедия Раквереского театра. Билеты - 14.50-16.50 евро.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Арво Пярт. Сакральный минимализм": Кенни Салазар (рояль; Венесуэла), Леэна Лаас (скрипка), Лилиа Мяртмаа и Денис Виноградов (гонги, акустические эффекты). Билет - 18 евро.
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спектакль "Разлом". Билеты - 15-18 евро.
Четверг, 19 сентября
* В нарвском театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - спктакль "Разлом". Билеты - 15-18 евро.
* В Нарве в 19.00 - фестиваль "Station Narva". Информация: www.stationnarva.ee.
СПОРТ
Четверг, 12 сентября
* В Тага-Варесеметса с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 18.00 - Нарвский забег фирм.
Пятница, 13 сентября
* У Люганузеской школы в 17.30 - этап XXXVIII Пюссиского серийного бега.
Суббота, 14 сентября
* На стрельбище в Ару в 10.00 - соревнование по охотничьей стрельбе "Aru kult".
* В Вокаском спортхолле в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости по настольному теннису.
* В Эккекюласком центре оздоровительного спорта в Нарве в 11.00 - Нарвский заезд на роликовых коньках и лыжероллерах.
* У Йыхвиского спортхолла в 11.00 - Йыхвиский народный бег.
* В Нарвском спортцентре в 11.00 - XIX международный турнир по дзюдо "Narva cup".
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 11.00 - баскетбольный турнир 3vs3.
* На стадионе "Калев" в Силламяэ в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Калев" (Силламяэ) - СК "Ноорус-96" (Йыгева).
Воскресенье, 15 сентября
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* На кроссовой трассе в Кохтла-Нымме в 11.30 - Кохтла-Ныммеский мотокросс.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: "Нарва Транс II" - "FCI Tallinn".
* На деревенской площади в Куремяэ в 15.00 - этап веловечеров "Põlev Kivi".
* В Йыхвиском спортхолле в 15.00 - встреча по баскетболу: "Оклахома" - "Йыхви".
* На стадионе "Фама" в Нарве в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: "Нарва Транс" - Пайдеская городская женская команда.
Среда, 18 сентября
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока, петанк, дуэты.
* На стадионе "Фама" в Нарве в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: "Нарва Транс" - "Таммека" (Тарту).
Четверг, 19 сентября
* В Синимяэ с 16.00 до 18.00 открыт старт четвергов ориентирования клуба народного спорта "Йыхвикас". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Суббота, 14 сентября
* В ресторане "Franzia" в Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 23.30 - гастрономический фестиваль "Absurdfest".
* У Ахтмеского спортхолла в 16.00 - день Ахтмеской городской части. Всех, кто хочет принять участие в шествии, ждут к 14.30 у клуба "Ахтме" (между всеми участвующими в шествии разыгрываются призы). Праздник состоится в любую погоду. Информация: www.ahtmeklubi.ee, тел. 5341 3617, 507 4616.
Вторник, 17 сентября
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 14.00 - инфодень Кохтлаского исторического кружка на тему "История, монеты, хобби" - Гертен Пильв, Кохтла-Ныммеская школа, 6-й класс.
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