ВРЕМЯ: Началась посадка ржи

В конце августа, когда обычно сеют рожь, нынче только подняли пар. В этом году севу ржи помешала затянувшаяся засуха. Земля была сухая как пыль, и сеять семена в горячую и сухую землю было бессмысленно.

Резко изменили критическую ситуацию недавние ливни, которые обильно увлажнили землю. Теперь повсюду можно увидеть земледельцев за засевом ржаных полей. Поскольку нынче также опасались появления шведской мухи, то агрономы как раз и считали желательным отложить посадку ржи. ("Põhja Kodu", 11 сентября 1939 г.)

Прокуратура не начала криминального дела в отношении Выхмара

Четыре члена Йыхвиского волостного собрания - находящиеся в оппозиции Аллан Валк, Павел Кудинов, Александр Романович и Велли Набер - подали ходатайство об инициировании в отношении волостного старейшины Тауно Выхмара криминального дела, считая, что при строительстве Йыхвиского спортхолла он превысил свои полномочия и нарушил Закон о госпоставке. По их мнению, Выхмар не имел права заключать с АО "Nordecon Ehitus" три договора, по которым при строительстве спортхолла были заказаны дополнительные работы, в результате стоимость объекта возросла на 11,3 миллиона крон.

Представившие сообщение о преступлении сочли, что волостной старейшина нарушил принцип честной конкуренции, поскольку не организовал для проведения дополнительных работ новый конкурс по госпоставке.

По мнению прокурора по особым делам Вируской окружной прокуратуры Антти Айтсена, в действиях Выхмара отсутствует состав преступления, поскольку в договоре о поставке написано, что по желанию волостного управления на основании письменного соглашения можно превысить общую стоимость стройработ, и это обстоятельство было известно всем предприятиям, принимавшим участие в госпоставке, поэтому не ущемило интересов ни волостного управления, ни предприятий.

В связи с увеличением стоимости строительства Йыхвиского спортхолла оппозиционеры-члены волостного собрания выразили Тауно Выхмару вотум недоверия.

Выхмар считает, что этот шаг - один из этапов предвыборной борьбы.