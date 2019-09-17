ВРЕМЯ: Спирт сейчас по цене золота

Движение товаров сейчас во многом затруднено, и что самое главное: многие иностранные государства уже запретили вывоз большого числа товаров в обычном порядке и продают их только тем странам, у которых они могут купить ценные материалы, крайне необходимые для ведения войны. Так что спирт для нас сейчас является таким товаром, который мы можем обменять на необходимое нам сырье и прочие товары, которые у нас в дефиците или не производятся. ("Põhja Kodu", 13 сентября 1939 г.)

Сонда вкладывает в улучшение внешнего вида деревень

Сондаская волость израсходует из своего дополнительного бюджета почти полмиллиона крон на установку новых табличек с названиями улиц и номеров домов, а также на поддержку кампании по благоустройству.

Решением Сондаского волостного собрания волость заменит устаревшие двуязычные таблички с названиями улиц и закажет для всех зданий новые номера домов, раздав их людям бесплатно. "Это должно помочь как Спасательному департаменту, так и "Скорой помощи" лучше ориентироваться как в деревнях, так и в поселках, а также, если все названия улиц и номера домов будут единообразные, улучшится общий вид поселков", - обосновал сондаский волостной старейшина Андреа Эйхе производимую затрату.

Помимо новых номеров домов, которые раздадут домовладельцам бесплатно, и табличек с названиями улиц населенные пункты Эрра и Сонда получат и новые инфотаблички. Также волость начала кампанию по благоустройству, которой собственникам частных домов компенсируют приведение в порядок внешнего вида здания в сумме до трети стоимости выполненных работ. "В случае различных работ - таковыми являются обновление фасада, замена крыши или установка флаговой мачты - предусмотрены различные предельные цены, которые мы компенсируем", - пояснил Эйхе.