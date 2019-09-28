Кохтла-Ярве устроит конкурс идей для нового здания Кесклиннаской школы

ДОСТУПНО ДЛЯ

- Город дважды проводил конкурс проектов нового здания для Кесклиннаской школы, но безуспешно: на первый не поступило ни одной заявки, во второй раз было одно предложение, но поскольку архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки, пришлось им отказать, - объяснила она. - Предложение о проведении конкурса идей поступило от Союза архитекторов, и мы согласились - возможно, денежная премия стимулирует архитекторов проявить большую активность.