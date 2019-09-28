Сб, 28.09.2019
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Кохтла-Ярве устроит конкурс идей для нового здания Кесклиннаской школы

Кесклиннаская основная школа ждет перемен.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Кохтла-Ярве выделит из дополнительного бюджета 10 тысяч евро на премирование лучших архитектурных идей будущей школы.

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Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко надеется, что конкурс идей повысит интерес архитектурных бюро и в конечном итоге сдвинет с места застопорившийся проект строительства нового здания Кесклиннаской школы.

- Город дважды проводил конкурс проектов нового здания для Кесклиннаской школы, но безуспешно: на первый не поступило ни одной заявки, во второй раз было одно предложение, но поскольку архитектурное бюро, выразившее заинтересованность в данной работе, не выполнило условия детальной планировки, пришлось им отказать, - объяснила она. - Предложение о проведении конкурса идей поступило от Союза архитекторов, и мы согласились - возможно, денежная премия стимулирует архитекторов проявить большую активность.

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