"Зловредная оппозиция" и "благородная коалиция"

Еще лет пять-шесть назад Йыхви можно было считать ида-вируским отличником, к которому стекались большие инвестиции. Волость с едва ли пятью тысячами налогоплательщиков, сжав зубы, напрягалась, чтобы разыгрывать роль регионального центра наряду с Таллинном, Тарту и Пярну. В последние годы от этого имиджа мало что осталось.
Йыхви привлекает к себе внимание прежде всего безжалостной борьбой за власть, то и дело меняющимися коалициями, попытками выражения недоверия. Удержаться на посту волостного старейшины существенно дольше года уже давно никому не удавалось.
Изрядные порции масла в огонь подливали своими действиями и прокуратура с полицией, поскольку общественности давно уже трудно понять, в каких ситуациях в Йыхви они усматривают призрак коррупции - кидаются ловить его, казалось бы, в пустяковых случаях, в то время как в случае явно нечестной игры даже желтой карточки не показывают.
Нет особого смысла разбираться во всех тех давних причинах, почему дела в Йыхви пошли таким образом. Однако факт, что в последние годы властный союз избирательного союза бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии все больше сосредотачивался на укреплении своей власти. Это подтверждают продолжающиеся "расчистка площадки" в волостном управлении и муниципальных учреждениях и назначение своих людей на тамошние должности.
А также попытки прекратить сотрудничество в спортивной или социальной сфере с теми НКО, которыми руководят не их верные сторонники. Действуют по принципу, что если уж захотелось отобрать до завершения срока аренды спортлагерь у баскетбольного клуба, который управляется там более десятка лет, то причину для этого изыщут. Словом, культивируется такой подход, что для тех, кто не за нас, жизнь комфортной не будет.
В сложившейся ситуации оппозиция все чаще начинает вести себя, как загнанный в угол зверь, который непрерывно рычит, и выстреливает запросами и заявлениями о выражении недоверия, наперед зная, что, скорее всего, результатов они не принесут.
Взятие под свой контроль всех комиссий волостного собрания, включая ревизионную, тоже немаловажный шаг при цементировании власти. Венцом этого процесса стало последнее заседание волостного собрания, когда в состав бюджетно-хозяйственной комиссии ее председатель центрист Эдуард Эаст, председательствующий также в собрании, пригласил депутатов исключительно из властного союза.
Если же возникают хоть малейшие опасения, что голосов в собрании может не хватить, то вовсе не проблема создать для колеблющихся депутатов какие-нибудь рабочие места в волостных учреждениях или заключить какой-нибудь договор, радующий душу колеблющегося. Если спросить у получившего работу в спортшколе волостного депутата, являвшегося также зампредседателя волостного собрания, в чем состоит его работа на новом посту, то в ответ прозвучит просьба прислать вопросы в письменном виде на "такой сложный вопрос".
Надежным клеем для скрепления власти служит также постоянная пропаганда, почерк которой похож на тот, что можно увидеть на телеканалах, подконтрольных властям восточного соседа. На фоне пафосной музыки волостные руководители решают важные проблемы, поздравляют жителей волости, перерезают ленточки. На волостной странице в "Facebook" волостные руководители в белых касках, сидя в кабине экскаватора, расчищают волость от превратившихся в руины гаражей. Это неважно, что после фотосессии со сносом одного из гаражей прошло еще несколько недель, пока взялись за снос оставшихся семи. Муниципальная газета без устали героизирует волостных руководителей и ругает зловредную оппозицию, которая и является тем козлом отпущения, из-за которого порой могут возникать препятствия на пути воплощения благородных планов.
Когда предыдущему старейшине Мартину Репинскому очень захотелось избраться в Рийгикогу, то и не было проблемой увеличить расходы волости и заставить волостную газету выходить чаще и в большем объеме, чтобы подвиги старейшины освещались в достаточной мере. Таким образом и были выдавлены необходимые голоса. Для комиссии по надзору за финансированием партий стало слишком крепким орешком признание такого рода трюков нечестным приемом и востребование истраченных на них денег.
В ситуации, когда главное - это укрепить власть, уже не удивляет, что не всегда хватает энергии и времени на развитие волости. Яркий тому пример - строительство продлевающего променад участка, с прошлой осени превратившее окрестности Йыхвиского концертного дома в лунный ландшафт. С момента проведения тендера прошло более года, но только теперь наконец-то уложено новое покрытие на парковках концертного дома. Когда же будет готова запланированная по соседству с ними музыкальная площадка у скульптуры кинодеятеля Кальё Кийска, пока неясно.
Однако волостной старейшина Макс Каур заключил с не закончившей работы фирмой летом нынешнего года такое соглашение, что волость отказалась от всяческих гарантийных и штрафных требований к работам и даже выплатила фирме компенсацию. То, что член правления той же фирмы Роман Граф имеет в волостном собрании решающий по весомости голос, не имеет, по мнению старейшины, никакого значения в случае данного соглашения.
В результате объект к договоренному сроку готов не был, а для йыхвиского налогоплательщика он обойдется на 100000 евро дороже, чем предложено было на гостендере летом прошлого года. Волостной старейшина говорит, комментируя расторжение договора на таких условиях, о факторе непреодолимой силы. Будто окрестности Йыхвиского концертного дома постигли землетрясение или наводнение. Вообще-то при осмотре затихшего на полгода строительного объекта такое впечатление и может сложиться, но ведь не в природных стихиях истинная причина.
В сложившейся ситуации оппозиция все чаще начинает вести себя, как загнанный в угол зверь, который непрерывно рычит, и выстреливает запросами и заявлениями о выражении недоверия, наперед зная, что, скорее всего, результатов они не принесут.
Может быть, разумнее было бы сначала составить свой конкретный план по выведению Йыхвиской волости на качественную колею и постараться показать жителям, что во власти действовать можно гораздо лучше, чем делается это сейчас. Может, тогда возрастет вероятность перетянуть на свою сторону и кого-нибудь из тех депутатов, кто наряду с личным благополучием больше думал бы и об интересах волости. После этого появилась бы надежда, что Йыхви сможет восстановить свой статус отличника среди самоуправлений Эстонии. А иначе на долю Йыхви так и останется лишь бесконечная война между "зловредной оппозицией" и "благородной коалицией".