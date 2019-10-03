"Зловредная оппозиция" и "благородная коалиция"

Йыхви привлекает к себе внимание прежде всего безжалостной борьбой за власть, то и дело меняющимися коалициями, попытками выражения недоверия. Удержаться на посту волостного старейшины существенно дольше года уже давно никому не удавалось.

Изрядные порции масла в огонь подливали своими действиями и прокуратура с полицией, поскольку общественности давно уже трудно понять, в каких ситуациях в Йыхви они усматривают призрак коррупции - кидаются ловить его, казалось бы, в пустяковых случаях, в то время как в случае явно нечестной игры даже желтой карточки не показывают.

Нет особого смысла разбираться во всех тех давних причинах, почему дела в Йыхви пошли таким образом. Однако факт, что в последние годы властный союз избирательного союза бизнесмена Николая Осипенко "Jõhvi - Meie Kodu" и Центристской партии все больше сосредотачивался на укреплении своей власти. Это подтверждают продолжающиеся "расчистка площадки" в волостном управлении и муниципальных учреждениях и назначение своих людей на тамошние должности.

А также попытки прекратить сотрудничество в спортивной или социальной сфере с теми НКО, которыми руководят не их верные сторонники. Действуют по принципу, что если уж захотелось отобрать до завершения срока аренды спортлагерь у баскетбольного клуба, который управляется там более десятка лет, то причину для этого изыщут. Словом, культивируется такой подход, что для тех, кто не за нас, жизнь комфортной не будет.

В сложившейся ситуации оппозиция все чаще начинает вести себя, как загнанный в угол зверь, который непрерывно рычит, и выстреливает запросами и заявлениями о выражении недоверия, наперед зная, что, скорее всего, результатов они не принесут.

Взятие под свой контроль всех комиссий волостного собрания, включая ревизионную, тоже немаловажный шаг при цементировании власти. Венцом этого процесса стало последнее заседание волостного собрания, когда в состав бюджетно-хозяйственной комиссии ее председатель центрист Эдуард Эаст, председательствующий также в собрании, пригласил депутатов исключительно из властного союза.

Если же возникают хоть малейшие опасения, что голосов в собрании может не хватить, то вовсе не проблема создать для колеблющихся депутатов какие-нибудь рабочие места в волостных учреждениях или заключить какой-нибудь договор, радующий душу колеблющегося. Если спросить у получившего работу в спортшколе волостного депутата, являвшегося также зампредседателя волостного собрания, в чем состоит его работа на новом посту, то в ответ прозвучит просьба прислать вопросы в письменном виде на "такой сложный вопрос".