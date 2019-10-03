МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 03.10-10.10

КУЛЬТУРА

Пятница, 4 октября

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки текстиля "Дуэт" Натальи Капаевой и Галины Козулиной. Выставка открыта до 1 ноября.

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - концерт "Gershwin revisited": Жан-Марк Фольц (кларнет/бас-кларнет; Франция), Стефан Олива (фортепиано; Франция). На концерте прозвучат трактовки популярных хитов Гершвина, подготовленные французскими джазовыми музыкантами. Билеты - 10-15 евро.

Суббота, 5 октября

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 - творческая встреча с Ольгой Жарковой; выставка закроется в 14.00.

* На Полярной мызе Кукрузе в 19.00 - "Niskamäe naised", спектакль театральной труппы "Poolvillased". Билет - 5 евро.

Воскресенье, 6 октября

* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - "Пеппи Длинныйчулок", спектакль Театра на Литейном (Санкт-Петербург). Билеты - 9-15 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 17.00 - танцевально-песенная постановка "Romad: millenniumi kestev teekond". Билеты - 5-7 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "Примадонны", экстравагантная комедия Кена Людвига в постановке Театра на Литейном (Санкт-Петербург). Билеты - 11-27 евро.

Вторник, 8 октября

* В Кивиылиском народном доме в 10.00 - "Приключения маленького волшебника", спектакль интерактивного детского театра (Санкт-Петербург). Билет - 5 евро.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ Альберта Белякова.

Среда, 9 октября

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 13.00 и в 19.00 - "5 граммов", моноспектакль о зависимости. На сцене - Александр Жиленко (Русский театр Эстонии). Рекомендуется к просмотру зрителям начиная с 12 лет. Билеты - 8-12 евро.

СПОРТ

Четверг, 3 октября

* В Йыхвиском спортхолле в 17.30 - чемпионат Эстонии по волейболу среди женщин, первая лига: "Йыхви СК" - "K. Palusalu SK"/"Tallinna SK".

* В Куртна в 19.30 - ночное ориентирование. Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 4 октября

* У Пюссиского Дома культуры в 16.00 - этап XXXVIII Пюссиского серийного забега.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Ярве II" (Кохтла-Ярве) - "Маардуская городская команда II".

Суббота, 5 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - этап серийного турнира шашечного клуба "Into".

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - "Narva Basket", международный молодежный турнир по баскетболу; день первый.

* В Таммикуском Доме спорта в Йыхвиской волости в 11.45 - открытый чемпионат Йыхви по тяжелой атлетике.

* Чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: в Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.30 - "Virumaa politsei spordiselts" - "Jõhvi kossutiim", в спортхолле Майдлаской основной школы в 17.00 - "Люганузе" - БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18).

Воскресенье, 6 октября

* В Нарвском спортцентре в 10.00 - "Narva Basket", международный молодежный турнир по баскетболу; день второй.

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - этап Кубка Тойлаской волости по настольному теннису.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* На площадке для петанка Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 11.00 - завершение сезона турниров по петанку, соло.

* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Пюхайыэ" - "Ийзаку".

Вторник, 8 октября

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/"RHKK" - "Terminal Oil".

РАЗНОЕ

Суббота, 5 октября

* В деревне Лаагна в Нарва-Йыэсуу в 10.00 - XXIX деревенская ярмарка "Ванатаре".

* В Вокаском народном доме с 11.00 до 14.00 - осенний блошиный рынок.

Вторник, 8 октября

* В Сондаском народном доме в 11.00 - курсы по душевному здоровью пожилых людей.

Среда, 9 октября

* В Йыхвиском концертном доме в 12.00 - празднование Ида-Вирумааского дня пожилых людей. Танцы под музыку семейного ансамбля Эрвина Лиллепеа "Kruiis". Билет - 4 евро. Информация по тел. 506 7112, 5858 7381 или 336 4770.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из металлических молний. Участникам надо взять с собой металлическую молнию и старые украшения. Информация по тел. 337 0536, отделение детской литературы Йыхвиской центральной библиотеки, Герри Оргма.