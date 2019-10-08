ВРЕМЯ: В нарвских магазинах одежды и обуви царит затишье

Отдельные лица закупились сапогами и одеждой аж на десять лет вперед. В результате в более крупных магазинах одежды дневная выручка достигала 10000 крон. Наивысшего пика торговая лихорадка в Нарве достигла в начале сентября, после чего день ото дня ослабевала, и теперь в магазинах одежды и обуви царит затишье. ("Põhja Kodu", 4 октября 1939 г.)

В Кивинымме подстрелили 360-килограммового медведя

Если медведи, вес которых около 250 килограммов или немного выше, не такая уж редкость, то застреленный позавчера утром в Кивинымме 360-килограммовый косолапый - событие неординарное не только в масштабах Ида-Вирумаа, но и всей Эстонии.

- Пару лет назад оказался подстрелен один медведь весом около 300 килограммов, больше о таких огромных не было слышно, - сообщил председатель Кивиныммеского охотничьего хозяйства Арно Ахи, который и застрелил 360-килограммового косолапого.- По эстонским меркам, это все-таки огромный медведь, такие редко оказываются под прицелом, - заметил он.

Ахи уже однажды видел этого огромного медведя, как и его следы. И ввиду того, что косолапый повадился посещать поля в этом регионе, охотники решили купить разрешение на отстрел. Поначалу они надеялись продать его какому-нибудь иностранному охотнику, но поскольку заинтересованных лиц не нашлось, а срок действия разрешения уже истекал - медвежья охота длится до конца октября, решили сами использовать его.

- Ведь охота - это как лотерея, - констатирует Ахи. - Двенадцать раз я сидел и подкарауливал его. Один раз даже увидел его издалека, а другой раз он вроде почуял запах и не стал подходить ближе...