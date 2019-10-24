ВРЕМЯ: Теннис больше не спорт богачей

О теннисе, еще несколько лет тому назад считавшемся в Нарве дорогим "спортом аристократов", теперь уже можно говорить как о массовом виде спорта. В последнее время теннис переживает в пограничном городе большой прогресс, чему во многом поспособствовал открывшийся при "Wõitleja" теннисный клуб.
Быстрая активизация деятельности теннисного клуба "Wõitleja" обусловлена тем, что тут предоставляется возможность с крайне низкими расходами заниматься этим видом спорта. Членский взнос сделан по возможности низким, да и ракетки можно купить на месте по довольно приемлемой цене.
Сейчас в теннисном клубе "Wõitleja" более 70 членов - это считая вместе с молодежью - и в будущем году их число наверняка вырастет еще. ("Põhja Kodu", 23 октября 1939 г.)
Зарубежную молодежь удивило обилие лесов
"Гости говорили, что на подлете они смотрели через иллюминатор вниз - им казалось, что в Эстонии сплошные леса, и думали, мол, как же эти люди здесь живут", - улыбается Мари-Лийс Тикерпери, принимающая в Авинурме гостей из Исландии, Голландии и Турции.
В рамках международного проекта молодежь из Авинурме и трех зарубежных государств отправилась на лоно природы. "Темы таковы: что мы от природы получаем и природа разных стран", - пояснила проектный руководитель и молодежный работник НКО "JustMind" Maри-Лийс Тикерпери. Она добавила, что поэтому и выбор стран-участниц таков, чтобы представлена была природа максимально разного типа - северной и очень самобытной Исландии, южной Турции и Голландии с ее искусственными ландшафтами. "С эстонской природой знакомим через лес: если в Голландии лесов - 8 процентов, а в Исландии - 0,3, то в Эстонии - целых 47 процентов".
В течение недели 16 юных иностранцев вместе с местными сверстниками придумали экологическую рекламу, посетили делянки и деревообрабатывающие фирмы, пробовали пилить бревна ручной пилой и плести корзинки из щепы. Программа включала в себя также посещение Элиствереского парка-зоосада, фотоохоту и культурные вечера для всех жителей Авинурме. Например, исландцы принесли на вечер по-особенному приготовленное акулье мясо. "Они утешали нас, мол, вы в жизни ничего столь ужасного не ели", - со смехом вспоминает Тикерпери. ("Северное побережье", 24 октября 2009 г.)