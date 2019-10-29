ОДИН ВОПРОС: Почему Мартин Репинский представляет Йыхвиское волостное управление?

Йыхвиское волостное управление утвердило своим представителем в Йыхвиской гимназии бывшего волостного старейшину центриста Мартина Репинского, который с весны уже не является членом волостного управления и сейчас депутат Рийгикогу. Обычно в попечительских советах представлены работники волостного или городского управления, которые ежедневно занимаются этой работой.
Йыхвиский волостной старейшина Макс КАУР:
- Он просто продолжает выступать там как представитель волостного управления. Порядок это позволяет. Считаю логичным, что представителем в гимназии является избранный от Йыхви депутат Рийгикогу. Напомню, что Мартин Репинский избран членом волостного собрания, просто сейчас он приостановил свои депутатские полномочия. А во-вторых, он был избран в Рийгикогу в то время, когда был йыхвиским волостным старейшиной.