Вт, 29.10.2019
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОДИН ВОПРОС: Почему Мартин Репинский представляет Йыхвиское волостное управление?

Макс Каур.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Йыхвиское волостное управление утвердило своим представителем в Йыхвиской гимназии бывшего волостного старейшину центриста Мартина Репинского, который с весны уже не является членом волостного управления и сейчас депутат Рийгикогу. Обычно в попечительских советах представлены работники волостного или городского управления, которые ежедневно занимаются этой работой.

Йыхвиский волостной старейшина Макс КАУР:

- Он просто продолжает выступать там как представитель волостного управления. Порядок это позволяет. Считаю логичным, что представителем в гимназии является избранный от Йыхви депутат Рийгикогу. Напомню, что Мартин Репинский избран членом волостного собрания, просто сейчас он приостановил свои депутатские полномочия. А во-вторых, он был избран в Рийгикогу в то время, когда был йыхвиским волостным старейшиной.

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