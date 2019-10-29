СВОДКА ПОЛИЦИИ: Школьница ударила женщину стулом

В Кохтла-Ярве и Нарве наехали на пешеходов

23 октября в районе 13.00 80-летняя женщина на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве попала под автомобиль "Volkswagen Touareg", которым управляла 36-летняя женщина. Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. Она доставлена в Ида-Вирускую центральную больницу.

26 октября в 21.00 46-летний мужчина на автомобиле "Opel Omega" у дома №10 на улице Креэнхольми в Нарве наехал на 23-летнего мужчину. Пешеход доставлен в Нарвскую больницу для проверки.

В Йыхви украли технику и рабочие инструменты

В ночь на 26 октября с территории фирмы, расположенной в Йыхви на Пуру теэ, были похищены строительная техника и рабочие инструменты. Первоначальный ущерб составил 10000 евро.

Избивший родителей доставлен в полицию

27 октября поздним вечером 21-летний мужчина в квартире по улице Кереса в Нарве избил своих родителей. Мужчина задержан как подозреваемый.

Пешеход напал на знакомого водителя

25 октября 57-летний мужчина сообщил в полицию, что он ехал на автомобиле в Кохтла-Ярве и подал сигнал переходившему дорогу мужчине, а пешеход, как утверждается, открыл дверцу автомобиля и ударил водителя. К настоящему времени известно, что мужчины между собой знакомы. Обстоятельства происшествия уточняются.

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