Пенсионера, угрожавшего ребенку, приговорили к работам

Владимира (68) отдали под суд по обвинению в том, что 5 августа этого года он, находясь в агрессивном состоянии, угрожал в подъезде одного из нарвских домов 11-летнему ребенку причинением вреда здоровью. Мужчина держал в руках включенный электрошокер и угрожал: "Сейчас получишь от меня!". Ребенок почувствовал в этой угрозе опасность для своей жизни и здоровья, поскольку непосредственно перед этим агрессивный пенсионер уже применял к нему физическую силу.

В ходе согласительного производства Владимира признали виновным и приговорили к заключению на полгода. Поскольку в прошлом году пенсионер наказывался судом за соглашение о встрече сексуального характера с ребенком, то теперь добавился и назначенный тогда годичный срок, и окончательным наказанием стало полтора года лишения свободы условно. Этот срок, в свою очередь, заменили 536 часами общественно полезных работ, которые ему нужно выполнить за 1 год 9 месяцев. В течение этого срока он обязан также выполнять контрольные требования по уголовному надзору и должен заплатить 810 евро для покрытия судебных издержек.