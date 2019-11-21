СВОДКА ПОЛИЦИИ: Подозрительная смерть в Кохтла-Нымме
18 ноября в частном доме по улице Сюгисе в Кохтла-Нымме (Тойлаская волость) обнаружили тело 56-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. Причину смерти установит экспертиза. Полиция расследует дело по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности.
Задержали за избиение супруги
19 ноября в квартире по улице Раху в Нарве 29-летний мужчина ударил свою 24-летнюю супругу. Женщина пострадала. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.
Сдававший назад автомобиль наехал на пенсионерку
18 ноября около 12.45 возле дома №15а по улице Харидузе в Нарве трезвый и имеющий права водитель за рулем легкового автомобиля задним ходом наехал на 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.
Агрессивного мужчину забрали в полицию
19 ноября в квартире по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 37-летний мужчина ударил 48-летнего мужчину, который пострадал. Обидчика задержали в качестве подозреваемого.
Отец нанес травму сыну
18 ноября было возбуждено уголовное производство по факту того, что в квартире по улице А. Пушкина в Нарве 32-летний мужчина толкнул своего четырехлетнего сына к стене, в результате чего мальчик пострадал. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.
ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных сообщений Идаской префектуры полиции - 337 2345. Намеки можно также отправлять по э-почте: vihje@ida.pol.ee.