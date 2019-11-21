СВОДКА ПОЛИЦИИ: Подозрительная смерть в Кохтла-Нымме

Задержали за избиение супруги

19 ноября в квартире по улице Раху в Нарве 29-летний мужчина ударил свою 24-летнюю супругу. Женщина пострадала. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

Сдававший назад автомобиль наехал на пенсионерку

18 ноября около 12.45 возле дома №15а по улице Харидузе в Нарве трезвый и имеющий права водитель за рулем легкового автомобиля задним ходом наехал на 75-летнюю женщину. Пешехода доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Агрессивного мужчину забрали в полицию

19 ноября в квартире по бульвару Эстония в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве 37-летний мужчина ударил 48-летнего мужчину, который пострадал. Обидчика задержали в качестве подозреваемого.

Отец нанес травму сыну

18 ноября было возбуждено уголовное производство по факту того, что в квартире по улице А. Пушкина в Нарве 32-летний мужчина толкнул своего четырехлетнего сына к стене, в результате чего мальчик пострадал. Мужчина был задержан в качестве подозреваемого.

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