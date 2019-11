Признанный светохудожник: Йыхви получил исключительное для Эстонии здание

Мэри Кристал Ра жила и работала в Хельсинки, Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Париже. Объединение "Euroopa Light in The City" выбрало ее в 2016 году европейским посланником света. Среди ее самых известных произведений - созданная для главного здания Европарламента в Брюсселе стеклянная световая инсталляция "Reactive river" и находящаяся в главном здании "Glaston Corporation" в Тампере стеклянная световая скульптура "Flying sheets of paper".