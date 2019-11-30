Признанный светохудожник: Йыхви получил исключительное для Эстонии здание

- Здание производит впечатление большого чувствительного пазла, предлагающего сотни визуальных возможностей, начиная с рекламных сообщений и кончая художественными целостными или выставочными решениями в соответствии с событием или ситуацией. Создана платформа для концептуальных и эмоциональных проектов, радость от которых ощутят как люди, так и обитающие в парке летучие мыши, - охарактеризовала она разработанный в архитектурном бюро "Luhse ja Tuhal" и обошедшийся в миллион евро фасад, установленный в Йыхви предприятием "Art Depoo".

Мэри Кристал Ра видит в таком решении фасада большие возможности для искусства. "В последнее время в городском пространстве привыкли к простым, любительским и зачастую позаимствованным китчевым решениям, которые стали называть световым искусством. Фасад йыхвиского торгового центра должен предоставить художникам прекрасную возможность демонстрировать многочисленной публике свои клипы, созданные по собственным ощущениям и с собственным почерком визуальные работы. Я верю, что у искусства в случае данного здания есть большое будущее", - отметила она.