Признанный светохудожник: Йыхви получил исключительное для Эстонии здание

По словам заслужившего мировое признание светоскульптора и мультимедийного художника Мэри Кристал Ра (настоящее имя Меэли Кыйва), Йыхви первым в Эстонии получил в лице "Pargi Keskus" здание с настолько "метаморфозной концепцией".
- Здание производит впечатление большого чувствительного пазла, предлагающего сотни визуальных возможностей, начиная с рекламных сообщений и кончая художественными целостными или выставочными решениями в соответствии с событием или ситуацией. Создана платформа для концептуальных и эмоциональных проектов, радость от которых ощутят как люди, так и обитающие в парке летучие мыши, - охарактеризовала она разработанный в архитектурном бюро "Luhse ja Tuhal" и обошедшийся в миллион евро фасад, установленный в Йыхви предприятием "Art Depoo".
Мэри Кристал Ра видит в таком решении фасада большие возможности для искусства. "В последнее время в городском пространстве привыкли к простым, любительским и зачастую позаимствованным китчевым решениям, которые стали называть световым искусством. Фасад йыхвиского торгового центра должен предоставить художникам прекрасную возможность демонстрировать многочисленной публике свои клипы, созданные по собственным ощущениям и с собственным почерком визуальные работы. Я верю, что у искусства в случае данного здания есть большое будущее", - отметила она.
Мэри Кристал Ра жила и работала в Хельсинки, Брюсселе, Нью-Йорке, Сан-Франциско и Париже. Объединение "Euroopa Light in The City" выбрало ее в 2016 году европейским посланником света. Среди ее самых известных произведений - созданная для главного здания Европарламента в Брюсселе стеклянная световая инсталляция "Reactive river" и находящаяся в главном здании "Glaston Corporation" в Тампере стеклянная световая скульптура "Flying sheets of paper".