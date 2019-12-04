Чт, 5.12.2019
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"Pargi Keskus" привел в Йыхви новые магазины

По словам Тыну Уйбопуу, "Maksimarket" за несколько лет надеется достичь в Йыхви миллионного оборота.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Благодаря открывшемуся в пятницу в Йыхви "Pargi Keskus" в регионе появились и некоторые магазины, каких раньше здесь не было.

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"Maksimarket" сети магазинов "COOP" - крупнейший арендатор в "Pargi Keskus", его торговый зал размером 3500 квадратных метров нынче в регионе среди магазинов товаров первой необходимости, бесспорно, самый крупный. Вместе с кухней, складскими и бытовыми помещениями для работников "Maksimarket" занимает 4500 квадратных метров, то есть пятую часть всех торговых площадей центра. В магазине трудятся около 50 человек. 

Цены - не самое важное

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