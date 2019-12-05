ПЕРЕДОВИЦА: Запах торговли влиянием

Тем не менее руководимое Кауром волостное управление до сих пор не выдало "Pargi Keskus" разрешение на деятельность. В этом не было бы ничего удивительного, если бы волостное управление дало логичное и обоснованное объяснение, почему оно этого не сделало. Вместо этого как строителю центра, так и прессе давали обтекаемые и бессодержательные пояснения. "Прилагаем усилия!", "Это формальность!" и другие подобные комментарии создают как о волостном старейшине, так и о волостном управлении, мягко говоря, странное впечатление.

Правда, в таком поведении можно ощутить запах торговли влиянием. Известно ведь, что руководивший созданием этого центра проектный руководитель Аллан Мянд нынешним летом вышел в волостном собрании из йыхвиского властного союза. Затягивание с выдачей разрешения на использование можно истолковать среди прочего как жалкую и бессмысленную месть. Или же это и вовсе предупреждающий сигнал другим предпринимателям, что с местной властью надо находиться в одной политической лодке, а иначе могут возникнуть проблемы?