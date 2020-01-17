МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.01-23.01

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 18 по 23 января.
КУЛЬТУРА
Суббота, 18 января
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Художники Кохтла-Ярве", в 12.00 - концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Билет - 1-2 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - уездный день хоровой музыки.
Воскресенье, 19 января
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - новогодняя программа "Брызги шампанского". Выступает Российский государственный академический "Вивальди-оркестр" под руководством народной артистки РФ Светланы Безродной. Билет - 29-59 евро.
Среда, 22 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - новогодний концерт группы "Беларусы". Билеты - 19-29 евро.
Четверг, 23 января
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "#LudwigVanRammstein", концерт ансамбля "Dagamba" (Латвия). В программе музыка Бетховена и группы "Rammstein". Билеты - 12-15 евро.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - новогодний концерт группы "Беларусы". Билеты - 19-29 евро.
СПОРТ
Суббота, 18 января
* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - отборочное соревнование турнира по баскетболу Зимних игр волостей Эстонии.
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Maksimum" (Тарту).
Воскресенье, 19 января
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока по петанку; дуэты.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Narva United II" - СК "Ganza" (Нарва).
* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Alexela II" (Силламяэ) - "Wolves" (Йыгева).
* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: СШ "Энергия" (Нарва) - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".
РАЗНОЕ
Суббота, 18 января
* В деревне Яама Алутагузеской волости в 13.00 - славянский сочельник.
Среда, 22 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке с 13.00 до 15.00 - пункт советов. Практические советы в IT-области всем желающим дает IT-специалист Йыхвиского волостного управления Айдо Кесккюла.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению куколок из носков и перчаток. С собой надо захватить носки и перчатки.
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