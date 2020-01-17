МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 18.01-23.01

КУЛЬТУРА

Суббота, 18 января

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Художники Кохтла-Ярве", в 12.00 - концерт молодежного вокального ансамбля "Illusio". Билет - 1-2 евро.

* В Кивиылиском народном доме в 12.00 - уездный день хоровой музыки.

Воскресенье, 19 января

* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - новогодняя программа "Брызги шампанского". Выступает Российский государственный академический "Вивальди-оркестр" под руководством народной артистки РФ Светланы Безродной. Билет - 29-59 евро.

Среда, 22 января

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - новогодний концерт группы "Беларусы". Билеты - 19-29 евро.

Четверг, 23 января

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "#LudwigVanRammstein", концерт ансамбля "Dagamba" (Латвия). В программе музыка Бетховена и группы "Rammstein". Билеты - 12-15 евро.

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - новогодний концерт группы "Беларусы". Билеты - 19-29 евро.

СПОРТ

Суббота, 18 января

* В Вокаском Доме спорта в 10.00 - отборочное соревнование турнира по баскетболу Зимних игр волостей Эстонии.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по русским шашкам.

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Maksimum" (Тарту).

Воскресенье, 19 января

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - этап внутреннего Кубка Вока по петанку; дуэты.

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 12.00 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".

* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по викторине на спортивную тематику.

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, первая лига: "Narva United II" - СК "Ganza" (Нарва).

* В силламяэском спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Alexela II" (Силламяэ) - "Wolves" (Йыгева).

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: СШ "Энергия" (Нарва) - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".

РАЗНОЕ

Суббота, 18 января

* В деревне Яама Алутагузеской волости в 13.00 - славянский сочельник.

Среда, 22 января

* В Йыхвиской центральной библиотеке с 13.00 до 15.00 - пункт советов. Практические советы в IT-области всем желающим дает IT-специалист Йыхвиского волостного управления Айдо Кесккюла.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению куколок из носков и перчаток. С собой надо захватить носки и перчатки.