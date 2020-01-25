ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Мартин Репинский

Подобная мыльной опере личная жизнь Мартина Репинского не стоила бы большего внимания, если бы он сам уже несколько лет не выставлял ее на всеобщее обозрение, надеясь, вероятно, что такая откровенность поможет ему в продвижении собственной политической карьеры.

Каким образом подобное поведение отразится на престиже Мартина Репинского как политика или предпринимателя, например, в глазах бизнес-партнеров и банков - его дело. Однако он должен думать и о том, что, будучи одним из немногих представителей Ида-Вирумаа в Рийгикогу, он формирует представления обо всем регионе. Поэтому в интересах Ида-Вирумаа было бы, если бы он как можно скорее покинул Рийгикогу, ведь наряду с вредом для имиджа иных трудовых побед на посту депутата предъявить он не может. Однако чувство ответственности, очевидно, не из самых сильных сторон его натуры.