МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.02-27.02

Пятница, 21 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 19.00 - pliks-plaks-турнир по петанку.

* В Нарвском спортцентре в 20.15 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: "Narva United" - "Kohila".

Суббота, 22 февраля

* В Вокаском холле для петанка в 10.00 - турнир по петанку, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики; трио.

* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - этап Йыхвиской народной лиги по настольному теннису.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - "Enteh" (Кохтла-Ярве).

Воскресенье, 23 февраля

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Нарва" - "Virumaa politsei SS".

Вторник, 25 февраля

* В бассейне мызы-отеля Мяэтагузе с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа на 100 м Мяэтагузеского серийного соревнования по плаванию.

РАЗНОЕ

Пятница, 21 февраля

* На стадионе Славянской основной школы Кохтла-Ярве в 12.00 - совместный торжественный акт Кохтла-Ярвеской гимназии и Славянской основной школы, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики. Участие принимают Вируский пехотный батальон, Кохтла-Ярвеский городской оркестр и члены горуправления. Ждут всех!

Суббота, 22 февраля

* В Кийкласком народном доме - зимний день тела и культуры: 15.00-17.00 - товарищеская встреча по волейболу между Эстонией и Латвией, мастерские рукоделия, игровая программа для детей; 19.00 - концерт исполнителей народных танцев с участием танцоров Алутагузеской волости и Латвии, танцевальный вечер с ансамблем "AER". Вход свободный; количество мест на праздничном вечере ограничено. Информация по тел. 5190 2091.

Воскресенье, 23 февраля

* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - Масленица и банный марафон.

* В Оруском парке в Тойла в 12.00 - открытие скульптуры первого президента Эстонской Республики Константина Пятса.

* В Йыхви по ул. Кооли, 2 в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Музицирует Сассь. Информация по тел. 5667 1380.

Понедельник, 24 февраля

* В общественном доме Ванатаре деревни Лаагна в 7.05 - поднятие государственного флага, утренний кофе и фильм "Noored kotkad" (1927); в 8.30 - лекция Кюлло Арьяка об Освободительной войне; в 9.30 отправимся возложить цветы к подножию памятника Освободительной войне в Вайвараском кихельконде. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.

* В Северном дворе Нарвского замка в 7.20 - церемония поднятия государственного флага.

* У водопада Валасте в 7.20 - торжественное поднятие государственного флага в честь 102-й годовщины Эстонской Республики. Праздничное настроение помогут создать хор, барабанщицы, совместное пение и танцы.

* На дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - праздничное поднятие государственного флага. Прекрасные песни исполнит Якко Мальтис вместе с ансамблем "Päikesekilluke". Выступят исполнители народных танцев из Тойлаской гимназии.

* В Алутагузеской волости - мероприятия в честь Дня независимости: 7.29 - с восходом солнца поднятие государственного флага Эстонской Республики на ийзакуской смотровой вышке и исполнение гимна; 9.00 - возложение венков у памятного камня на Тудулиннаском кладбище и у Пагариского памятного камня; 9.20 - возложение венков на Мяэтагузеском кладбище; 10.00 - церемония у памятника павшим в Освободительной войне в Ийзаку, шествие к Ийзакускому народному дому, где состоится концерт алутагузеских певцов и танцоров, а также танцы с ансамблем "KIMP".

* У Майдлаского народного дома в 7.30 - поднятие государственного флага, исполнение государственного гимна совместно с Люганузеским смешанным хором, в 7.45 - концерт Маргуса Вахера и Тармо Силлаотса "Моя Эстония".

* На площади в деревне Пухату в 10.00 - празднование годовщины Эстонской Республики.

* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу А. Тыниссону в 12.00 - памятная церемония. Речи, возложение венков. Участвует Йыхвиский биг-бенд.

Вторник, 25 февраля

* У Ийзакуского молодежного центра с 14.30 до 19.00 - Масленица: масленичные игры, мастерские, катание на лошадях, масленичные булочки, масленичный суп, масленичное катание.

Среда, 26 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская папье-маше.