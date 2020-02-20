МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.02-27.02

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 февраля.
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - книжное кафе: в гостях руководитель бригады Алутагузеской дружины Кайтселийта Мерье Меэритс. Выступают юные певцы Йыхвиской основной школы; руководитель Кюлли Шаповалов.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - "Priiuse hommikul", концерт Эстонского национального мужского хора, дирижер Микк Юлеоя. Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - "Я ветер", совместная постановка Пайдеского театра и "Vaba Lava" (на эстонском языке, с субтитрами на русском языке). Билет - 11-15 евро.
Пятница, 21 февраля
* В Тойласком общественном доме в 18.30 - салонный вечер "Kohtumine Wennaga". Вход свободный. Открыто салонное кафе. Дополнительная информация по тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Сондаском народном доме в 19.00 музыкальные впечатления предложит Хелин-Мари Ардер. Вход свободный.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 - спектакль "Время секонд хэнд". Билеты - 13-16 евро.
Суббота, 22 февраля
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 15.00 - концерт танцевального ансамбля "Нарва".
* В Сакаском народном доме в 17.00 - праздничный концерт, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики: Эвелин Самуэль и Йохан Рандвере. Вход свободный. Информация по тел. 5301 1031, Ренна.
* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 18.00 - концерт, посвященный годовщине республики: выступают Ану Тауль (вокал, гитара) и Тармо Ноормаа (гармонь). Вход свободный.
Воскресенье, 23 февраля
* В помещениях по ул. Вабадузе, 20 в Нарве в 12.00 - "Две соседки", спектакль театра "Ильмарине". Билет - 3,50 евро.
* На мызе Иллука в 13.00 - концерт "Моя Эстония": песни Урмаса Алендера исполняют Маргус Вахер и Тармо Силлаотс. Вход свободный.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 15.00 - концерт Нарвской музыкальной школы, посвященный годовщине республики.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - концерт "Звезды винила".
Понедельник, 24 февраля
* В йыхвиской Михайловской церкви в 13.00 - концерт "Песни Родине". Выступают Лийзи Койксон и Йоэль Реммель. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики. Выступает вокальный секстет "Estonian Voices" (Таллинн): Микк Деде, Расмус Эрисмаа, Мария Вяли, Мирьям Деде, Ааре Кюламаа и Кадри Вооранд. Вход свободный.
* В Кивиылиском народном доме в 13.00 - праздничный концерт-акт, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики. Выступают Мадис Арро и ансамбль Урмаса Латтикаса. Вход свободный.
* В клубе "Сомпа" в 15.00 - концерт молодежной вокальной студии "Illusio". Вход свободный.
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - концерт "Звезды винила".
Вторник, 25 февраля
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 11.00 - "Моя страна - моя гордость", концерт для школьников ко Дню независимости Эстонской Республики. Билет - 2 евро.
* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 19.00 - спектакль "Не в свои сани не садись".
Четверг, 27 февраля
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Must alpinist". Вход свободный.
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - концерт в рамках фестиваля "IdeeJazz". Выступает Себастьян Студницкий (Германия). Билеты - 8 и 10 евро.
СПОРТ
Четверг, 20 февраля
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 17-й сезон, 4-й круг.
Пятница, 21 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 19.00 - pliks-plaks-турнир по петанку.
* В Нарвском спортцентре в 20.15 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, четвертьфинал: "Narva United" - "Kohila".
Суббота, 22 февраля
* В Вокаском холле для петанка в 10.00 - турнир по петанку, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики; трио.
* В Йыхвиском спортхолле в 11.00 - этап Йыхвиской народной лиги по настольному теннису.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 13.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - "Enteh" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 23 февраля
* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Нарва" - "Virumaa politsei SS".
Вторник, 25 февраля
* В бассейне мызы-отеля Мяэтагузе с 18.00 до 20.00 открыт старт этапа на 100 м Мяэтагузеского серийного соревнования по плаванию.
РАЗНОЕ
Пятница, 21 февраля
* На стадионе Славянской основной школы Кохтла-Ярве в 12.00 - совместный торжественный акт Кохтла-Ярвеской гимназии и Славянской основной школы, посвященный 102-й годовщине Эстонской Республики. Участие принимают Вируский пехотный батальон, Кохтла-Ярвеский городской оркестр и члены горуправления. Ждут всех!
Суббота, 22 февраля
* В Кийкласком народном доме - зимний день тела и культуры: 15.00-17.00 - товарищеская встреча по волейболу между Эстонией и Латвией, мастерские рукоделия, игровая программа для детей; 19.00 - концерт исполнителей народных танцев с участием танцоров Алутагузеской волости и Латвии, танцевальный вечер с ансамблем "AER". Вход свободный; количество мест на праздничном вечере ограничено. Информация по тел. 5190 2091.
Воскресенье, 23 февраля
* У Вокаского Дома спорта в 11.00 - Масленица и банный марафон.
* В Оруском парке в Тойла в 12.00 - открытие скульптуры первого президента Эстонской Республики Константина Пятса.
* В Йыхви по ул. Кооли, 2 в 13.00 - праздник клуба "Hõbejuus". Музицирует Сассь. Информация по тел. 5667 1380.
Понедельник, 24 февраля
* В общественном доме Ванатаре деревни Лаагна в 7.05 - поднятие государственного флага, утренний кофе и фильм "Noored kotkad" (1927); в 8.30 - лекция Кюлло Арьяка об Освободительной войне; в 9.30 отправимся возложить цветы к подножию памятника Освободительной войне в Вайвараском кихельконде. Информация: muuseum@vaivara.ee или тел. 5647 4552.
* В Северном дворе Нарвского замка в 7.20 - церемония поднятия государственного флага.
* У водопада Валасте в 7.20 - торжественное поднятие государственного флага в честь 102-й годовщины Эстонской Республики. Праздничное настроение помогут создать хор, барабанщицы, совместное пение и танцы.
* На дворцовой площадке в Оруском парке в 7.20 - праздничное поднятие государственного флага. Прекрасные песни исполнит Якко Мальтис вместе с ансамблем "Päikesekilluke". Выступят исполнители народных танцев из Тойлаской гимназии.
* В Алутагузеской волости - мероприятия в честь Дня независимости: 7.29 - с восходом солнца поднятие государственного флага Эстонской Республики на ийзакуской смотровой вышке и исполнение гимна; 9.00 - возложение венков у памятного камня на Тудулиннаском кладбище и у Пагариского памятного камня; 9.20 - возложение венков на Мяэтагузеском кладбище; 10.00 - церемония у памятника павшим в Освободительной войне в Ийзаку, шествие к Ийзакускому народному дому, где состоится концерт алутагузеских певцов и танцоров, а также танцы с ансамблем "KIMP".
* У Майдлаского народного дома в 7.30 - поднятие государственного флага, исполнение государственного гимна совместно с Люганузеским смешанным хором, в 7.45 - концерт Маргуса Вахера и Тармо Силлаотса "Моя Эстония".
* На площади в деревне Пухату в 10.00 - празднование годовщины Эстонской Республики.
* В Йыхви у монумента павшим в Освободительной войне и у памятника генералу А. Тыниссону в 12.00 - памятная церемония. Речи, возложение венков. Участвует Йыхвиский биг-бенд.
Вторник, 25 февраля
* У Ийзакуского молодежного центра с 14.30 до 19.00 - Масленица: масленичные игры, мастерские, катание на лошадях, масленичные булочки, масленичный суп, масленичное катание.
Среда, 26 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская папье-маше.
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