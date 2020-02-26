МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.02-05.03

Четверг, 5 марта

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "The Kid", grow-up-комедия Тыниса Нийнеметса. Билеты - 18-20 евро.

* В ресторане "Mio Mare" в спа-отеле "Тойла" в 19.00 - акустический концерт Уку Сувисте. Билет - 15 евро. Информация и бронирование: Myyk@toilaspa.ee.

СПОРТ

Пятница, 28 февраля

* В Пюссиском Доме культуры в 18.30 - соревнование по дартсу.

* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Terminal Oil".

Суббота, 29 февраля

* В Ахтмеском спортхолле в 10.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике среди молодежи.

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 11.00 - турнир по волейболу.

* В спортхолле "Калев" (Силламяэ) в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига, переходная игра: ФК "Силламяэ" - "Saunamaa" (Рыуге).

Воскресенье, 1 марта

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуэты.

* На стадионе "Калев-Фама" (Нарва) в 13.00 - Суперкубок Эстонии по футболу: "Нарва-Транс" - ФК "Флора" (Таллинн).

Понедельник, 2 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - турнир по волейболу "Põlevkivi volle": "Estonia" - "Peamaja".

Четверг, 5 марта

* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Alutaguse KK".

РАЗНОЕ

Пятница, 28 февраля

* В кафе "Muna" (Нарва) в 18.00 - встреча с писателем Михаилом Комашко "Как я перестал бояться и полюбил современное искусство".

Суббота, 29 февраля

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - битва любителей карточной игры "MTG".

* В Люганузеском народном доме в 14.00 - праздник для пожилых. Танцы под музыку Рауля Вестера. Информация и бронирование мест по тел. 5340 7045 (Марис) и по тел. 5334 5137 (Вирье).

Воскресенье, 1 марта

* В Нарвской крепости с 10.00 до 17.00 - Масленица и vastlapäev.

* На площадке у клуба "Ахтме" в 12.00 - народное гулянье "Румяная Масленица". Вход свободный. Информация по тел. 332 2061.

* В зале Йыхвиского волостного дома в 13.00 - праздник клуба "Maikelluke-Ландыш". Танцы под музыку Анатолия Дроздова. В гостях актер Хейно Сельямаа.

* На площадке перед клубом "Сомпа" в 13.00 - Масленица. Развлекательная программа, вкусные блинчики и горячий чай.

Вторник, 3 марта

* В Вахтраском центре творчества в 18.30 - мастерская плетения косичек на волосах. Преподаватель Илона Ханни. Плата за участие - 25 евро. О желании принять участие в обучении сообщите по э-почте: ilonahanni@gmail.com, добавьте слова "Punutiste töötuba Kohtla-Järve".

Среда, 4 марта