МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.02-05.03

КУЛЬТУРА

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - "On Virumaa Viru laste hoida", 6-й праздник песни и танца детского сада "Буратино".

* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Must alpinist". Вход свободный.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Tribute to The Beatles". Мартен Кунингас и Роберт Линна вместе с рок-группой интерпретируют творчество группы "The Beatles", которая оказала огромное влияние на всю мировую поп-музыку. Билеты - 15-17 евро.