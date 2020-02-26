МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 27.02-05.03

Обзор культурных и спортивных мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 27 февраля по 5 марта.
КУЛЬТУРА
Четверг, 27 февраля
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 17.00 - "On Virumaa Viru laste hoida", 6-й праздник песни и танца детского сада "Буратино".
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета в 17.30 - вечер фильмов: "Must alpinist". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Это все она", спектакль "Театра ЯРГ".
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 19.00 - концерт в рамках фестиваля "IdeeJazz". Выступает Себастьян Студницкий (Германия). Билеты - 8 и 10 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - концерт "Tribute to The Beatles". Мартен Кунингас и Роберт Линна вместе с рок-группой интерпретируют творчество группы "The Beatles", которая оказала огромное влияние на всю мировую поп-музыку. Билеты - 15-17 евро.
* В арт-клубе "Ro-Ro" (Нарва) в 21.00 - концерт группы "Альвеола". Билет - 5 евро.
Пятница, 28 февраля
* В арт-клубе "Ro-Ro" (Нарва) в 22.00 - вечер памяти Егора Летова.
Суббота, 29 февраля
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 14.00 - 1-й международный детский эстрадный фестиваль "Magic Fest".
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства санкт-петербургский Театр на Васильевском представит постановку "Гроза" (с субтитрами на эстонском языке). Рекомендуемый возраст: 16+. Билеты - 16-19 евро, билет поддержки - 23 евро.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - уездный день ансамблей русской народной песни.
* В арт-клубе "Ro-Ro" (Нарва) в 21.00 - вечер indie-музыки: "Francis" и "Jelly Rue".
Воскресенье, 1 марта
* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 11.00 - театрализованный концерт "Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!".
* В концертном доме "Geneva" (Нарва) в 16.00 - концерт музыкального коллектива "Терем-квартет" (Санкт-Петербург). Солисты Карлос Д'Онофрио и Елена Коломийцева.
Понедельник, 2 марта
* В кафе "No2" театрального центра "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства независимое театральное объединение "Невидимый театр" представляет спектакль-квартирник по записным книжкам Сергея Довлатова "Довлатов. Невидимая книга" (с субтитрами на эстонском языке). Билеты - 16-19 евро, билет поддержки - 23 евро.
Вторник, 3 марта
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - открытие выставки школы объемной вышивки Галины Перовой "Чудесное искусство вышивки". Выставка открыта до 31 марта.
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературно-музыкальный вечер "Живая Индия". Культура и традиции Индии. Участие принимает творческий коллектив "Наука самосознания".
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства театр "Мастерская" представит сценический вариант повести Валентина Распутина "Живи и помни" (с субтитрами на эстонском языке). Билеты - 16-19 евро, билет поддержки - 23 евро.
Среда, 4 марта
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "Mees ja naine kirjanduses ja päriselus" / "Мужчина и женщина в литературе и реальной жизни" (мероприятие на эстонском языке). В гостях писатель Март Кадастик.
* В театральном центре "Vaba Lava" (Нарва) в 19.00 в рамках Дней петербургского театрального искусства театр-студия "Небольшой драматический театр" представит постановку Льва Эренбурга "Король Лир" (с субтитрами на эстонском языке). Рекомендуемый возраст: 18+. Билеты - 16-19 евро, билет поддержки - 23 евро.
Четверг, 5 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "The Kid", grow-up-комедия Тыниса Нийнеметса. Билеты - 18-20 евро.
* В ресторане "Mio Mare" в спа-отеле "Тойла" в 19.00 - акустический концерт Уку Сувисте. Билет - 15 евро. Информация и бронирование: Myyk@toilaspa.ee.
СПОРТ
Пятница, 28 февраля
* В Пюссиском Доме культуры в 18.30 - соревнование по дартсу.
* В Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Terminal Oil".
Суббота, 29 февраля
* В Ахтмеском спортхолле в 10.45 - чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике среди молодежи.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 11.00 - турнир по волейболу.
* В спортхолле "Калев" (Силламяэ) в 19.30 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига, переходная игра: ФК "Силламяэ" - "Saunamaa" (Рыуге).
Воскресенье, 1 марта
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - внутренний чемпионат Ида-Вирумаа по петанку; дуэты.
* На стадионе "Калев-Фама" (Нарва) в 13.00 - Суперкубок Эстонии по футболу: "Нарва-Транс" - ФК "Флора" (Таллинн).
Понедельник, 2 марта
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - турнир по волейболу "Põlevkivi volle": "Estonia" - "Peamaja".
Четверг, 5 марта
* В Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Alutaguse KK".
РАЗНОЕ
Пятница, 28 февраля
* В кафе "Muna" (Нарва) в 18.00 - встреча с писателем Михаилом Комашко "Как я перестал бояться и полюбил современное искусство".
Суббота, 29 февраля
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - битва любителей карточной игры "MTG".
* В Люганузеском народном доме в 14.00 - праздник для пожилых. Танцы под музыку Рауля Вестера. Информация и бронирование мест по тел. 5340 7045 (Марис) и по тел. 5334 5137 (Вирье).
Воскресенье, 1 марта
* В Нарвской крепости с 10.00 до 17.00 - Масленица и vastlapäev.
* На площадке у клуба "Ахтме" в 12.00 - народное гулянье "Румяная Масленица". Вход свободный. Информация по тел. 332 2061.
* В зале Йыхвиского волостного дома в 13.00 - праздник клуба "Maikelluke-Ландыш". Танцы под музыку Анатолия Дроздова. В гостях актер Хейно Сельямаа.
* На площадке перед клубом "Сомпа" в 13.00 - Масленица. Развлекательная программа, вкусные блинчики и горячий чай.
Вторник, 3 марта
* В Вахтраском центре творчества в 18.30 - мастерская плетения косичек на волосах. Преподаватель Илона Ханни. Плата за участие - 25 евро. О желании принять участие в обучении сообщите по э-почте: ilonahanni@gmail.com, добавьте слова "Punutiste töötuba Kohtla-Järve".
Среда, 4 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская папье-маше.