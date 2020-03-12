Ида-Вируская центральная больница начинает тестирование на наличие коронавируса

Департамент здоровья повысил готовность системы здравоохранения до уровня №1, чтобы быть готовыми к возможному более широкому распространению коронавируса.

Некоторые вопросы открыты

Генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило отметила, что вдобавок к лаборатории Департамента здоровья четыре больницы в Эстонии создают возможности тестирования COVID-19, чтобы уменьшить нагрузку тестирования и по возможности быстро выявлять новые случаи заболевания. "Возможность тестирования COVID-19 расширят на Северо-Эстонскую региональную больницу, Ида-Вирускую центральную больницу, клинику Тартуского университета и Пярнускую больницу".

Руководитель коммуникационной службы Ида-Вируской центральной больницы Юло Велдре отметил, что в больнице уже есть возможность тестирования COVID-19.

- Поначалу мы не распространяли эту информацию, ведь некоторые вопросы еще открыты. Например, Департамент здоровья должен решить, отправят ли и к нам также "корона-скорую помощь" (действующие в Таллинне и Тарту дополнительные бригады скорой помощи с уменьшенным составом, обслуживающие только вызовы с подозрением на COVID-19. - Ред.).

По словам Велдре, важно, чтобы люди сидели дома и не приходили сами в отделение экстренной медицины с желанием сдать пробу, поскольку так может возникнуть угроза распространения вируса. "Когда скорая помощь привезет, мы сделаем этот анализ, однако если симптомы легкие, то человек должен оставаться дома".

Департамент здоровья рекомендует людям, имеющим обоснованное подозрение на заражение коронавирусом, позвонить своему семейному врачу или по консультационному телефону семейных врачей 1220, а при ухудшении состояния здоровья - по телефону экстренной помощи 112.

Заражение коронавирусом стоит заподозрить в случае, если человек в течение последних 14 дней побывал в регионе риска заболевания, соприкасался с больным коронавирусом и у него имеются характерные для болезни симптомы: кашель, высокая температура и/или затрудненное дыхание. В ином случае речь может идти о широко распространяющемся по Эстонии гриппе или гриппоподобном вирусе.

В Ида-Вируской центральной больнице нельзя сейчас посещать пациентов детского, инфекционного и пульмонологического отделений, а также попечительский центр. Во вторник обсудили, не закрыть ли всю больницу для посещений. "Такое решение не приняли, ведь грипп идет на спад и дети находятся в больнице больше с кишечными вирусами", - объяснил Велдре.

В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 17 человек

В Эстонии зафиксирован еще один новый случай заболевания коронавирусом Covid-19, сообщает портал rus.err.ee. Общее количество инфицированных в стране выросло до 17 человек.

Новый случай заболевания был выявлен накануне. По сообщению Департамента здоровья, 7 марта зараженный прибыл рейсом Милан-Рига и отправился на личном транспорте в Тарту.

Эстонские власти выясняют, с кем этот человек контактировал.

В среду, 11 марта, в Эстонии было сделано 45 анализов на коронавирус. Из них 4 были положительными. О трех случаях средствами массовой информации уже сообщалось - коронавирус выявили у двух взрослых жителей Сааремаа и у одного жителя Таллинна. Таллиннец, вероятно, заразился, посетив одну из стран из зоны риска. Жители Сааремаа могли заразиться от волейболистов "Милана", посещавших остров.