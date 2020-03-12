МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.03-19.03

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 19.00 - "Пила вино и хохотала! Красное", спектакль "Театра двух". Билет - 10,50-24,50 евро

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 11.00 в рамках виртуального филиала - лекция "Русский музей - 125 лет".

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Конек-горбунок", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 9 евро.

* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 12.00 - празднование Дня родного языка.

* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 14.00 - открытие выставки репродукций картин Н.К. Рериха "Повести временных лет". Выставка открыта до 18 апреля.

* В бастионе Виктория (Нарва) в 12.30 и в 15.30 - семейная программа "Город Нарва: на земле и под землей!".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - спектакль "Аккомпаниатор". Не рекомендуется зрителям до 12 лет. Билет - 22-28 евро.

* В Нарвском центре свободного творчества (ул. Вабадузе, 20) в 11.00 - "Большая ошибка маленького ежика", детский спектакль театра "Ильмарине".

ОТМЕНЯЕТСЯ В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Jõhvi laulukevad 2020", детско-юношеский песенный конкурс. Вход свободный.

* В бастионе Виктория (Нарва) в 12.30 - семейная программа "Город Нарва: на земле и под землей!".

* В Йыхвиском кукольном театре (ул. Харидузе, 3) в 16.00 - "Песси и Иллюзия", спектакль "Театра-проекта". Не рекомендуется зрителям до 16 лет. Билет - 5 евро

* В Доме культуры "Ругодив" (Нарва) в 17.00 - концерт "Колесо судьбы".

* В Нарвской Александровской церкви в 17.00 - концерт "Музыка эпохи барокко". Вход свободный.

* На вилле "Tulivee" в 17.00 - хийумааские истории Маргуса Табора. Билет - 15 евро.

ОТМЕНЯЕТСЯ В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - презентация романа Аннели Ламп "Joosepi neljas naine". Народные мелодии и песни в исполнении Меэли Ыунап (аккордеон) и Дана Вольдемара Дехтерука (скрипка).

* В Ахтмеской школе искусств в 18.00 - концерт арфистки Барборы Плача (Чехия). В программе: Дворак, Фишер, Петров, Сметана, Сук. Вход свободный.

* В Нарвском джаз-клубе "Philly Joe's" в 19.00 - сольный тур Эрки Пярноя. Билет - 5-10 евро.

ОТМЕНЯЕТСЯ В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 19.00 - "Дань уважения Георгу Отсу" из серии концертов "И как исполнитель". Мати Тури (тенор), Мартти Райде (фортепиано). В программе: Тамберг, Шуберт, Чайковский, А. Капп, Саар. Билет - 10-12 евро.

Четверг, 12 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 18.00 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Iisaku gümnaasium"/RHKK - "Rae Koss Hansaviimistlus"/"Estanc".

Пятница, 13 марта

* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - чемпионат Эстонии по баскетболу, вторая лига: "Alutaguse KK" - "Keila korvpallikool".

* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, полуфинал: "Narva United" - "Sillamäe Alexela".

Суббота, 14 марта

* В Ахтмеском спортхолле в 9.00 - открытый чемпионат Кохтла-Ярве по киокушинкай карате.

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - открытый чемпионат Йыхви по быстрым шашкам.

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 12.30 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" (U18) - СШ "Энергия" (Нарва).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - Кубок Эстонии по хоккею: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - "Välk 494" (Тарту).

Воскресенье, 15 марта

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин: ХК "Эверест" (Кохтла-Ярве) - ХК "Roosa Panter" (Таллинн).

* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Enteh" (Кохтла-Ярве) - "Tööriistamarket"/"Lüganuse".

ОТМЕНЯЕТСЯ В Йыхвиском спортхолле в 16.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi Kossutiim" - "Sillamäe Kalev"/"Gümnaasium".

* В спортзале СШ "Энергия" (Нарва) в 17.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по баскетболу: БК "Нарва" - БК "Пюхайыэ".

Понедельник, 16 марта

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - волейбольный турнир "Põlevkivi volle": "Narva" - "Peamaja".

Четверг, 19 марта

* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир-викторина, 17-й сезон, 5-й тур.

РАЗНОЕ

Четверг, 12 марта

* В Куремяэской библиотеке в 17.30 - встреча мастеров кроссвордов. Состоится конкурс по разгадыванию кроссвордов.

Пятница, 13 марта

* В Кохтла-Ныммеском народном доме в 17.00 - клубный вечер: в гостях Марина Кальюранд. Вход свободный.

Суббота, 14 марта

* В Сакаском народном доме в 20.00 - танцевальный вечер с ансамблем "Vivalavita". Билет - 10 евро. Бронирование столиков - по тел. 5301 1031, Ренна.

Понедельник, 16 марта

* В кафе Кохтла-Ярвеской гимназии "KOHT37" в 18.00 - мастерская по изготовлению открыток. Руководитель Карин Кауп.

Среда, 18 марта

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - мастерская по украшению предметов в технике mixed media.

Четверг, 19 марта

* В Ийзакуской библиотеке в 16.00 - мастерская по изготовлению брошей из молний и войлока. Плата за участие - 2 евро.

* В Тойласком общественном доме в 18.00 - салонный вечер: в гостях Михкель Рауд.

* В кафе Кохтла-Ярвеской гимназии "KOHT37" в 19.00 - вечер общего танца. Обучение танцу. Руководитель Айникки Сеппар.