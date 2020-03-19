Йыхви открывает круглосуточную детсадовскую группу, а также организует доставку школьного питания на дом

Помощник йыхвиского волостного старейшины Алексей Наумкин отметил, что в качестве мер реагирования на связанные с распространением коронавируса вызовы вводятся новые социальные и образовательные услуги для жителей волости.

Круглосуточная группа в детсаду "Kalevipoeg", действующего в составе "Jõhvi Lasteaiad", откроется для тех детей, чьи родители работают на жизненно важных в понимании чрезвычайного положения должностях (в полиции, спасательной службе, медицине и пр.) или на необходимых для жизнеспособного функционирования государства рабочих местах. Организация работы группы определена, и заинтересованные могут обращаться к директору "Jõhvi Lasteaiad" Райли Окс.

Основные школы выяснили, многие ли ученики нуждаются в питании при домашнем обучении. "Способ оказания услуги - либо горячая еда, либо сухой паек - уточняется", - сказал Наумкин, добавив, что заинтересованные в этой услуге люди могут дать о себе знать ему или руководителю социальной службы волостного управления Галине Крейнцберг.

Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в доставке продуктов и лекарств на дом, должны связаться со специалистом волостного управления по работе с пожилыми людьми Керсти Вихманн.