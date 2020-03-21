ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Боец переднего края

Конечно, сидящие дома тоже делают достойную благодарности работу, а в широких народных массах уже разошлась сентенция, что мы впервые оказались в ситуации, когда каждый может, лежа дома на кровати, спасти человечество.

Однако он находится на передней линии и должен, подавляя собственные страхи, изо дня в день выполнять свою работу, несмотря на угрозу заражения. Он - медик, продавец, аптекарь, автозаправщик, полицейский и любой другой, кто находится на передовой сражения с коронавирусом.

Он - тот, кто должен обеспечивать жизненно важные услуги, без которых нам пришлось бы туго. Он - герой нашего времени, существование которого для нас так элементарно и обычно, но отсутствие которого означало бы всеобщий хаос, если не сказать катастрофу.