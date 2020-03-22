Премьер-министр Ратас озвучил шесть правил поведения при чрезвычайном положении

Портал rus.err.ee приводит обращение премьер-министра в полном объеме:

"Уважаемые соотечественники!

Сможем ли мы победить злостный коронавирус, зависит, в первую очередь, от каждого из нас.

Если вам кажется, что еще нет ничего страшного и уж вас болезнь точно минует, то нет: думая так, вы способствуете распространению вируса.

Я понимаю, как хочется жить нормальной жизнью. Поэтому прошу, давайте приложим все усилия, чтобы до конца чрезвычайного положения жить по шести правилам:

1. Мы следим за здоровьем. В том числе близких.

2. Приболев, мы остаемся дома и следуем указаниям нашего семейного врача.

3. Мы проводим наше свободное время только с нашей семьей, а не в большой компании.

4. Передвигаясь, мы держимся на расстоянии 1-2 метров от других. В том числе на природе.

5. На каждом шагу мы соблюдаем правила гигиены. Так мы бережем других.

6. Мы следуем указаниям наших медицинских работников. Особенно тем, которые касаются наиболее уязвимых наших соотечественников.

Все мы, независимо от возраста и места жительства.

Только так, действуя сообща и поддерживая друг друга, мы сможем пережить это трудное время.

Берегите себя и здоровье других!"