ПЕРЕДОВИЦА: Экономику ждут тяжелые удары

Вполне очевидно, что сообщивший в понедельник о сокращении 58 работников "Kiviõli Keemiatööstus" только начинает череду плохих новостей подобного рода.
Насколько растянется этот ряд в ближайшие недели и месяцы и скольких трудящихся затронет, сейчас никто точно предсказать не может. Недавно проведенный уездными центрами развития опрос показал, что сокращения планирует более половины предприятий. В Ида-Вирумаа вдобавок к кризису, вызванному распространением коронавируса, большому количеству рабочих мест угрожает выпавшее на это же время падение цены на нефть, которое подкашивает сланцевую промышленность.
Люди, получающие зарплату от государства и самоуправлений, пока могут чувствовать себя довольно уверенно, так как в бюджетах их должности и зарплаты учтены. Но поскольку частный сектор, то есть тот, кто зарабатывает налоговые средства, сейчас принимает на себя тяжелый удар, то и поступление денег в бюджеты довольно быстро усохнет. Это неизбежно означает как урезание зарплат, так и сокращения также в государственном секторе. К тому же было бы несправедливо, если бы в то время, когда частный сектор резко сворачивается, доходы на государственной службе оставались прежними.
В этой ситуации особенно важно, чтобы запланированные государством смягчающие меры начали действовать как можно быстрее, были максимально эффективными и охватывали максимально большое количество испытывающих трудности. Вместе с тем нужно понимать, что эти меры - не панацея, а обезболивающее кратковременного действия в ограниченном количестве, которое должно помочь справиться чуть лучше в сложной ситуации, продолжительность которой неизвестна.