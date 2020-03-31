ПЕРЕДОВИЦА: Экономику ждут тяжелые удары

Насколько растянется этот ряд в ближайшие недели и месяцы и скольких трудящихся затронет, сейчас никто точно предсказать не может. Недавно проведенный уездными центрами развития опрос показал, что сокращения планирует более половины предприятий. В Ида-Вирумаа вдобавок к кризису, вызванному распространением коронавируса, большому количеству рабочих мест угрожает выпавшее на это же время падение цены на нефть, которое подкашивает сланцевую промышленность.

Люди, получающие зарплату от государства и самоуправлений, пока могут чувствовать себя довольно уверенно, так как в бюджетах их должности и зарплаты учтены. Но поскольку частный сектор, то есть тот, кто зарабатывает налоговые средства, сейчас принимает на себя тяжелый удар, то и поступление денег в бюджеты довольно быстро усохнет. Это неизбежно означает как урезание зарплат, так и сокращения также в государственном секторе. К тому же было бы несправедливо, если бы в то время, когда частный сектор резко сворачивается, доходы на государственной службе оставались прежними.