ПЕРЕДОВИЦА: Сигналы государства должны быть четкими

Теперь можно подтвердить, что большинство людей в Эстонии в течение продолжающегося уже две недели чрезвычайного положения ведут себя адекватно и ответственно. Обстановка на улицах и в общественных местах подтверждает: люди серьезно относятся к рекомендациям оставаться дома и многолюдные компании - это скорее исключение, нежели правило.
Правда, людей иногда вводят в замешательство поступающие от государства сообщения. Понятно, что нынешняя ситуация является исключительной также для госруководителей и подразделений по кризисному регулированию, но основные подаваемые людям сигналы должны быть все-таки ясными и понятными.
Важным ключевым словом тут служит "тестирование", с которым с самого начала происходила неразбериха. Сообщения о тестированиях постоянно менялись, и многим людям, очевидно, до сих пор непонятно, кто, как и на каких условиях может потребовать отправки на тестирование, можно ли самому поехать куда-то и пройти тест и т.д. Во вторник вечером на ETV министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство вот-вот начнет обсуждать массовое тестирование населения, в то время как еще неделю назад говорили, что в массовом тестировании смысла нет.
Народ ждет ясности и в других вопросах. Например, как людям справляться с повседневной жизнью в период кризиса (господдержка предприятий и т.д.). Люди ждут также решения, как и когда закончится учебный год, будут ли выпускные экзамены и пр. Сейчас особенно важно, чтобы сообщения государства народу были как можно более конкретными и понятными - тогда всем будет проще действовать в это трудное время.