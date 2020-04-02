ПЕРЕДОВИЦА: Сигналы государства должны быть четкими

Правда, людей иногда вводят в замешательство поступающие от государства сообщения. Понятно, что нынешняя ситуация является исключительной также для госруководителей и подразделений по кризисному регулированию, но основные подаваемые людям сигналы должны быть все-таки ясными и понятными.

Важным ключевым словом тут служит "тестирование", с которым с самого начала происходила неразбериха. Сообщения о тестированиях постоянно менялись, и многим людям, очевидно, до сих пор непонятно, кто, как и на каких условиях может потребовать отправки на тестирование, можно ли самому поехать куда-то и пройти тест и т.д. Во вторник вечером на ETV министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство вот-вот начнет обсуждать массовое тестирование населения, в то время как еще неделю назад говорили, что в массовом тестировании смысла нет.