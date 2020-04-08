В Ида-Вирумаа число новых случаев заражения коронавирусом в последние дни сократилось

Число зараженных коронавирусом в Ида-Вирумаа начало резко расти на прошлой неделе. Если в начале прошлой недели у 18 человек был диагностирован коронавирус, то к концу недели их было уже 61. Большинство из них жильцы и работники домов попечения.

На этой неделе за трое суток уровень заражения существенно замедлился - за понедельник, вторник и среду зафиксированы два новых случая.

Заведующая Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус сказала, что последние дни в Ида-Вирумаа были сравнительно спокойными в смысле новых случаев заболевания и добавившиеся единичные позитивные пробы были взяты у людей, находившихся в близком контакте с заразившимися уже ранее - с членами семей или коллегами.

По данным Департамента здоровья, общее количество случаев заболевания в уезде составляет 67, что соответствует 4,9 случая на 10 тысяч жителей. По этому показателю Ида-Вирумаа занимает седьмое место по сравнению с другими уездами. В настоящее время этот показатель на Сааремаа составляет 132 и на Вырумаа - 20,1. Почти две тысячи жителей Ида-Вирумаа прошли тестирование.

Премьер-министр Юри Ратас: в Ида-Вирумаа делают мало тестов на коронавирус

Премьер-министр Юри Ратас, отвечая Рийгикогу на вопрос Таави Рыйваса (Партия реформ) о том, не повторится ли в Ида-Вирумаа ситуация с распространением коронавируса, как на Сааремаа, сказал, что в регионе необходимо больше делать тестов. Об этом сообщает портал rus.err.ee.

По словам Ратаса, по состоянию на утро 8 апреля в Ида-Вирумаа добавилось два новых зараженных. Общее их число составило 67 человек.

На 1000 жителей в Ида-Вирумаа было сделано 14,22 теста. "Это явно мало. Я разговаривал на выходных с доктором Поповым (медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов), который согласился с тем, что в Ида-Вирумаа следует увеличить число тестирований", - сказал в Рийгикогу Ратас.