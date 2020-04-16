Госсуд пересмотрит дело участников бунта в Вируской тюрьме

ДОСТУПНО ДЛЯ

Инцидент начался еще 12 июня 2015 года, когда несколько заключенных Вируской тюрьмы отказались от пищи, выразив таким образом протест против раздатчика еды. А именно: заключенные знали, что назначенный на раздачу еды мужчина - гомосексуалист, а такие лица, согласно сохранившимся с советских времен неписаным тюремным правилам, обладают низшим статусом. Поэтому часть заключенных не посчитали возможным принимать пищу от такого раздатчика еды и потребовали, чтобы его заменили.