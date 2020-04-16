Чт, 16.04.2020
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Госсуд пересмотрит дело участников бунта в Вируской тюрьме

20 сентября 2018 года. В этот день Вируский уездный суд признал 17 заключенных Вируской тюрьмы виновными в участии в беспорядках. Однако суд следующей инстанции отменил приговор и оправдал всех. Окончательное слово по этому делу должен сказать Госсуд.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Госсуд решил на прошлой неделе, что примет к рассмотрению апелляцию Вируской окружной прокуратуры на приговор суда низшей инстанции, оправдавшего заключенных Вируской тюрьмы, которых прокуратура обвинила в участии в беспорядках.

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Инцидент начался еще 12 июня 2015 года, когда несколько заключенных Вируской тюрьмы отказались от пищи, выразив таким образом протест против раздатчика еды. А именно: заключенные знали, что назначенный на раздачу еды мужчина - гомосексуалист, а такие лица, согласно сохранившимся с советских времен неписаным тюремным правилам, обладают низшим статусом. Поэтому часть заключенных не посчитали возможным принимать пищу от такого раздатчика еды и потребовали, чтобы его заменили.

Массовые беспорядки в исправительном учреждении

Организация в исправительном учреждении действий, направленных против правил внутреннего распорядка, или участие в таких действиях наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до трех лет.

Пенитенциарный кодекс, § 327

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